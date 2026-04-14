El máscara contra máscara de los Grandes Americanos ya tiene fecha

Después de meses de confrontaciones y ataques constantes, la rivalidad entre el Grande Americano Original y el segundo Grande Americano, finalmente tendrá un desenlace definitivo dentro del ring.

Durante el más reciente evento de AAA, el conflicto escaló aún más cuando el Original atacó al comediante Ojitos de Huevo, provocando la intervención de la entrevistadora Andrea Bazarte, quien intentó detenerlo con una bofetada. Esto solo desató más violencia, obligando a la aparición de su rival para detener al «chaparro».

► Confirman lucha de máscara contra máscara en AAA Noche de Grandes

Tras una larga pelea entre ambos, el reto fue lanzado y ahora ya es oficial: los dos Grande Americano se enfrentarán en una lucha de máscara contra máscara el próximo 30 de mayo en el evento Noche de Grandes, que se celebrará en la Arena Monterrey.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por The Undertaker, quien actualmente funge como productor ejecutivo de AAA, dando carácter oficial a uno de los combates más esperados del momento.

Circle the date on your calendars! Mask vs. Mask will take place at #AAANocheDeLosGrandes on May 30th at Arena Monterrey. This will be intense! 🎟️: https://t.co/RKCDXVr156 https://t.co/BGLPRh9MJT — Undertaker (@undertaker) April 14, 2026

► Una rivalidad que creció entre México y Estados Unidos

La historia entre ambos personajes ha tenido desarrollo tanto en México como en Estados Unidos, aunque ha sido en territorio mexicano donde ha tomado mayor fuerza.

El público conectó rápidamente con el personaje, especialmente el de la segunda versión.

► Máscara vs máscara en Noche de Grandes

Aunque muchos aficionados esperaban que este enfrentamiento se llevara a cabo en escenarios como WrestleMania o Triplemanía, la empresa decidió programarlo en Noche de Grandes, un evento que busca posicionarse como una nueva fecha clave dentro del calendario de AAA.