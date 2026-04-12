El Grande Americano reta a un máscara contra máscara al Grande Americano Original

La historia entre el Grande Americano y el Grande Americano Original sigue creciendo, ahora con un reto directo de máscara contra máscara que ha encendido tanto a AAA como al entorno de WWE.

Todo comenzó después de que el Grande Americano Original venciera a Octagón Jr. y posteriormente atacara al influencer Ojitos de Huevo, provocando una situación que rápidamente se salió de control.

► Explota la rivalidad entre los dos “Americanos”

El otro Grande Americano apareció para detener la agresión, lo que derivó en una pelea que se extendió por varios minutos y se trasladó a distintas zonas del recinto, incluso interfiriendo durante otra lucha.

El caos fue tal que ambos continuaron golpeándose mientras se desarrollaba el combate entre Penta y Hijo del Vikingo, obligando a la seguridad a intervenir para separarlos.

► Reto de máscara contra máscara queda sobre la mesa

Tras ser contenidos, el Grande Americano —respaldado por la afición mexicana— tomó el micrófono para lanzar un desafío directo, acusando a su rival de faltar al respeto al público.

Sin rodeos, lo retó a un combate de máscara contra máscara, elevando la rivalidad a uno de los niveles más altos dentro de la lucha libre.

¿Dónde se realizará el combate?

El gran interrogante ahora es dónde tendrá lugar este esperado enfrentamiento. Aunque el cartel de WrestleMania ya está definido, algunos consideran que sería el escenario ideal.

Por otro lado, Triplemanía surge como una opción lógica dentro de AAA, aunque su realización está programada hasta agosto, lo que abre la puerta a que el combate pueda darse en otro evento importante antes de esa fecha.

Por ahora, la rivalidad sigue creciendo y promete convertirse en una de las más llamativas del año.