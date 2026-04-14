Bully Ray, en desacuerdo con inclusión de Pat McAfee

Desde hace un par de semanas, Pat McAfee fue insertado en la rivalidad entre Randy Orton y Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE, poniéndose del lado de The Viper. Esta inclusión, algunos la han catalogado como forzada, y hay varias superestrellas (con CM Punk a la cabeza) que han expresado su descacuerdo con esta situación.

► Pat McAfee sigue recibiendo críticas

El mundo de la lucha libre sigue desconcertado por la inclusión de la estrella de ESPN y ex comentarista de la WWE, Pat McAfee, en la historia del Campeonato Indisputable WWE entre Cody Rhodes y Randy Orton, programada para WrestleMania 42, y otra de las voces que se suma a las críticas es la del miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, quien analizó la historia en el reciente «Busted Open Radio» después de la segunda promo de McAfee en SmackDown, donde reveló que su inclusión no era necesaria y estaba fuera de toda lógica.

«Durante tres años hemos estado muy emocionados. Los fans estaban muy emocionados por Randy y Cody. Los chicos también estaban emocionados por Randy y Cody, y ahora vamos a tenerlos, pero están metiendo gente que no tiene nada que hacer ahí. No los queremos ahí. No está funcionando. No está ayudando y está enfadando a la gente.»

«Al final, vamos a tener a Pat McAfee, Randy Orton, Cody Rhodes y Jelly Roll en Backlash. No tengo nada en contra de Pat McAfee… Pat McAfee ha hecho un trabajo tremendo cuando lo han puesto en el ring. Pero nadie quiere que Pat McAfee se involucre en esta historia ni en una lucha entre Orton y Rhodes. Nadie. A los chicos del vestuario les disgusta. Al equipo creativo también.»