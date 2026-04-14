Este martes 14 de abril, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Izzi Dame venció a Sol Ruca (***)
- Keanu Carver venció a Jasper Troy y Josh Briggs (***)
- Joe Hendry, Ricky Saints, Ethan Page y Tony D’Angelo vencieron a a Osiris Griffin, Cutler James, Dion Lennox y Saquion Shugars (****)
- PRIMERA RONDA TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Chazz ‘Starboy’ Hall (*** 1/2)
- Blake Monroe y Jackson Drake vencieron a Tatum Paxley y Shiloh Hill (****)
► Momentos clave
- Sol Ruca intentó inclinar el combate con su ofensiva aérea, pero Izzi Dame la interceptó en pleno impulso, cortando su ritmo y transformando la acción en un remate de poder que aseguró la victoria.
- Con Josh Briggs y Jasper Troy enfocados entre sí, Keanu Carver encontró la apertura perfecta para atacar por sorpresa y robarse la victoria, capitalizando el desgaste ajeno.
- El momento clave fue la secuencia final tras aislar a uno de los rivales, Ethan Page le robo el relevo a Tony D’Angelo y ejecutó un movimiento para asegurar el triunfo.
- Lexis King aprovechó un error de Chazz Hall, conectando su ofensiva final sin darle margen de reacción, clave en un formato donde cada segundo cuenta.
- Blake Monroe y Jackson Drake lograron aislar a Tatum Paxley, evitando el relevo. Con trabajo en pareja eficiente, ejecutaron su remate combinado para cerrar el combate mientras su compañera quedaba neutralizada.
► Cartelera WWE NXT 14 de abril de 2026
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Ethan Page.
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Jacy Jayne.
- Jaida Parker vs. Kelani Jordan.
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: EK Prosper vs. Dorian Van Dux.
- Recital de Joe Hendry.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 14 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor