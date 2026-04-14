WWE NXT 14 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 14 de abril 2026 | Tony D'Angelo vs. Ethan Page

Este martes 14 de abril, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Izzi Dame venció a Sol Ruca (***)
  2. Keanu Carver venció a Jasper Troy y Josh Briggs (***)
  3. Joe Hendry, Ricky Saints, Ethan Page y Tony D’Angelo vencieron a a Osiris Griffin, Cutler James, Dion Lennox y Saquion Shugars (****)
  4. PRIMERA RONDA TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Chazz ‘Starboy’ Hall (*** 1/2)
  5. Blake Monroe y Jackson Drake vencieron a Tatum Paxley y Shiloh Hill (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 14 de abril de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 14 de abril 2026 | Tony D'Angelo vs. Ethan Page
WWE NXT 14 de abril 2026.
  • CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Ethan Page.
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Jacy Jayne.
  • Jaida Parker vs. Kelani Jordan.
  • TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: EK Prosper vs. Dorian Van Dux.
  • Recital de Joe Hendry.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 14 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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