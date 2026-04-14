Este martes 14 de abril, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

Izzi Dame venció a Sol Ruca (***) Keanu Carver venció a Jasper Troy y Josh Briggs (***) Joe Hendry, Ricky Saints, Ethan Page y Tony D’Angelo vencieron a a Osiris Griffin, Cutler James, Dion Lennox y Saquion Shugars (****) PRIMERA RONDA TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Chazz ‘Starboy’ Hall (*** 1/2) Blake Monroe y Jackson Drake vencieron a Tatum Paxley y Shiloh Hill (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 14 de abril de 2026

CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Ethan Page.

Tony D’Angelo (c) vs. Ethan Page. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Jacy Jayne.

Lola Vice (c) vs. Jacy Jayne. Jaida Parker vs. Kelani Jordan.

TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: EK Prosper vs. Dorian Van Dux.

EK Prosper vs. Dorian Van Dux. Recital de Joe Hendry.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 14 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor