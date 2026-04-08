WWE NXT: Lexis King venció al debutante Chazz ‘Starboy’ Hall

Esta noche, en la cuarta lucha de NXT, vimos una victoria de Lexis King ante el debutante Chazz ‘Starboy’ Hall en una lucha de primera ronda por el torneo para definir al retador al Campeonato WWE Speed.

► Momentos clave

Esta fue el debut de Chazz ‘Starboy’ Hall en NXT, más conocido como Starboy Charlie, y quien firmó con WWE ID hace unas semanas, debutando en EVOLVE, así que tiene mucho potencial; le ven potencial, le ven futuro en NXT y WWE, y no es para menos, pues ha luchado en muchas independientes y en empresas como la independiente de USA, Game Changer Wrestling, y NOAH en Japón.

Esta lucha duró un poco más de dos minutos. Rápidamente, Hall atacó con Frankensteiner a King, este logró reaccionar y buscó su Coronation, pero Hall se le escapó.

Hall atacó con codazo a King, luego le dio una patadota para mandarlo a la lona.

Hall luego se lanzó en buena plancha cruzada desde la tercera cuerda; luego, Hall atacó a King con un shooting star press, pero King reaccionó y lo remató con su Coronation para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Fue una gran lucha, buena química de ambos, parece ser que ‘Starboy’ será pronto una estrella en NXT.