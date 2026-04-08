WWE NXT: Izzi Dame venció a Sol Ruca

Esta noche, en la primera lucha de NXT presentada por WWE, vimos cómo Sol Ruca se enfrentó y cayó ante Izzi Dame, gracias a su examiga Zaria.

► Momentos clave

Bueno, Sol Ruca venció a su examiga Zaria en el pasado especial de NXT, así que ahora, parece que busca nuevas aventuras en el ring… tras toma de réferi, Izzi buscó un pisotón, pero lo falló. Ruca le dio un codazo en el esquinero.

Izzi luego conectó un ataque con el hombro a su rival en el esquinero… Izzi luego conectó a Sol en el esquinero y buscó un súplex, pero Ruca cayó en pie y le conectó su X-Factor.

Ruca luego atacó a su rival con una Crucifix Bomb y casi gana la lucha… Más adelante, Izzi conectó un codebreaker y casi gana… Izzi sobrevivió a una spear.

Shawn Spears se subió a la ceja del ring y Niko Vance evitó que Izzi recibiera un moonsault desde el esquinero.

Sol Ruca cayó en pie y de la nada, Zaria apareció para atravesarla con una spear… Izzi aprovechó para rematarla con powerbomb y ganar.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Zaria le dio rodillazos a Sol Ruca y gritó: «¡Esto solo se acaba cuando yo diga!»