Penta comparte cuál es su objetivo en WWE

Tras hacerse un nombre en diversas promociones independientes, Penta llegó a la WWE en enero de 2025 y rápidamente causó un gran impacto al derrotar a Chad Gable y pronunciar un apasionado discurso después, y ha gozado de gran popularidad en su paso por la compañía, compitiendo en dos Royal Rumble y una lucha de escaleras Money in the Bank. Ganó su primer título en la WWE al derrotar a Dominik Mysterio y convertirse en el Campeón Intercontinental en marzo pasado.

► Penta quiere ser el mejor del universo

Durante una entrevista reciente en WWE Now, Penta compartió sus sentimientos después de pasar un año en la WWE, y añadió que quiere ser el mejor luchador del mundo.

«Ahora siento el verdadero estilo de la WWE porque vengo de todas partes: shows independientes, otras compañías. Pero aquí todo es muy diferente. Siento que la WWE es la mejor del universo, por lo que quiero ser el mejor luchador del universo. Estoy mejorando tanto en cuerpo como en mente porque es mi responsabilidad después de un año en la WWE, y quiero dar lo mejor de mí cada día».

El próximo fin de semana, Penta competirá en su segunda WrestleMania, donde defenderá su Campeonato Intercontinental en una lucha de escaleras contra Je’Von Evans, Rusev, Dragon Lee, JD McDonagh y Rey Mysterio, en la segunda noche del evento. El oriundo de Ecatepec tuvo una defensa exitosa de su título el pasado fin de semana en AAA, cuando derrotó a El Hijo del Vikingo en una buena lucha.