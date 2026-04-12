Penta retiene el Campeonato Intercontinental ante Hijo del Vikingo

El Campeonato Intercontinental WWE se puso en juego en territorio mexicano, con Penta defendiendo el título ante Hijo del Vikingo, en un duelo que mantuvo un ritmo vertiginoso de principio a fin.

Desde el arranque, ambos luchadores mostraron su arsenal ofensivo. Penta sorprendió al atrapar un tope del Vikingo en pleno vuelo para estrellarlo contra la mesa de comentaristas, marcando el tono físico del combate.

Vikingo respondió con agresividad, incluso adoptando una actitud más ruda al castigar con intensidad a su rival, incluyendo la aplicación de la “de a caballo”, mientras el público se mantenía dividido en reacciones.

El combate continuó con intercambios de alto impacto, donde ambos conectaron movimientos espectaculares como powerbombs, Spanish Fly y una Poison Rana, elevando la intensidad en cada secuencia.

En la parte final, las intervenciones comenzaron a influir en el desarrollo, generando distracciones clave que impidieron una definición limpia en varios momentos.

► Momento clave

Tras una serie de distracciones la intervención de Dorian Roldán y Mini Vikingo -que evitó que el Vikingo usara el cinutón como arma-, Penta aprovechó para conectar el el Mexican Destroyer final sobre Hijo del Vikingo y asegurar la cuenta de tres, reteniendo el campeonato.

► ¿Qué pasará?

La victoria deja a Penta firme como campeón, aunque la forma en que se dio el resultado podría abrir la puerta a una revancha ante Hijo del Vikingo; incluso el Hijo del Vikingo podría incluirse en la lucha de escaleras por el título en WrestleMania.