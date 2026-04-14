3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 13 de abril 2026

WWE RAW 13 DE ABRIL 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a WrestleMania 42. En el evento estelar, tuvimos un segmento entre Roman Reigns y CM Punk.

WWE RAW 13 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Las luchas

Tuvimos cuatro luchas normalitas, pero nada extraordinario, lo cual es una decepción cuando se trata del último programa antes de WrestleMania, que dicho sea de paso, ha tenido una floja construcción (aunque los combates puedan ser potencialmente buenos).

► 2 – Iyo Sky fuera de WrestleMania

Iyo Sky ha tenido apariciones regulares en televisión, y tras los recientes eventos, definitivamente ha quedado fuera de WrestleMania cuando hace un año entró como la Campeona Mundial. Una verdadera lástima para alguien con su talento, que ha quedado reducida a un rol secundario dentro de la rivalidad entre Rhea Ripley y Jade Cargill.

► 1 – Mucha palabra, poca acción

Sabiendo cómo funciona la WWE, especialmente en esta era con Triple H, se esperaba un programa con más diálogos que acción, pero eso no significa que sea bueno, más aún cuando es el último lunes antes de WrestleMania, que concluyó con otro diálogo entre Roman Reigns y CM Punk. Afortunadamente, hubo cuatro combates esta noche, dos de ellos femeninos bastante decentes.

LO MEJOR

► 2- Liv Morgan y Stephanie Vaquer

Puede que el segmento entre Vaquer y Morgan haya sido corto, pero lució bastante efectivo. No se perdió tiempo hablando, lo cual funcionó a la perfección, considerando lo mucho que Morgan y Vaquer han hablado en las últimas semanas. Fue una pelea directa, con Morgan provocando a Vaquer y Cathy Kelley quedando atrapada en medio de todo.

► 1- CM Punk y Roman Reigns se dicen las verdades

En una noche en la que no pasó gran cosa en el último programa previo a WrestleMania, el segmento entre Roman Reigns y CM Punk fue bastante bueno, precisamente por su sutil honestidad. Se parecía más a su primer segmento de promo —aquel en el que Reigns eligió a Punk como su oponente en WrestleMania— que a cualquier cosa que hayan hecho desde entonces, ya que retomó los temas centrales de esta rivalidad: el odio y la verdad.