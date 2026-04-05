3×3: Lo mejor y lo peor de NXT STAND AND DELIVER 2026

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3x3 NXT Stand & Deliver 2026 | Fatal 4 Way por el Campeonato NXT

NXT STAND AND DELIVER 2026.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de NXT, Stand and Deliver. En el segmento estelar, Tony D’Angelo logró convertire en el nuevo Campeón NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT STAND AND DELIVER 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT STAND AND DELIVER 2026, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Birthright vs. Hank, Tank, Shiloh Hill y Wren Sinclair

Esto fue justo lo que se necesitaba, ya que no se extendieron demasiado, pero aun así ofrecieron un combate dinámico para comenzar la noche. No fue espectacular y nadie tuvo mucho tiempo para destacar, pero se esperaba más de Birthright como grupo.

► 1- Fuera del escenario grande

Por primera vez desde que el evento lleva el nombre de Stand and Deliver, se realiza fuera del día de WrestleMania y de su sede, quizás acoplándose a un escenario más propicio para la marca; sin embargo, se extrañan esos días de TakeOver (aunque el evento fue bueno en general).

LO MEJOR

► 3- Joe Hendry vs. Tony D’Angelo vs. Ricky Saints vs. Ethan Page

Otro combate trepidante, con un final de lo más lógico. La verdad es que no imaginamos a Hendry quedándose mucho tiempo en NXT, ya que ascenderlo al elenco principal no es una idea descabellada, más aún cuando ya ha tenido exposición allí. Al menos, les da a los fans un nuevo luchador al que animar, mientras que D’Angelo tiene la oportunidad de consolidarse como una gran estrella. Saints y Page iban a traicionarse, y esta fue una buena forma de que sucediera. Un buen evento principal, en términos generales.

► 2- Sol Ruca vs. Zaria

WWE NXT Zaria Sol Ruca
WWE NXT Zaria Sol Ruca

Fue una buena lucha y Ruca la derrotó limpiamente, lo que representa otro revés devastador para Zaria. Como venía sucediendo antes, no había ganado nada y eso no es buena señal. No estamos seguro de qué le queda por delante (Además de su combate contra Izzi Dame), aunque Ruca podría aspirar al título o simplemente ascender al elenco principal. Tuvieron una buena lucha, aunque Zaria necesitaba más el triunfo aquí.

► 1– Jacy Jayne vs. Lola Vice vs. Kendal Grey

WWE NXT Lola Vice Jacy Jayne Kendal Grey
WWE NXT Lola Vice Jacy Jayne Kendal Grey

La lucha se intensificó hacia el final, manteniendo la misma intensidad y energía. Vice logró un merecido triunfo, aunque estuvo a punto de fallar una vez más, ya que había estado cerca de la victoria en numerosas ocasiones sin lograrlo. El momento de Grey llegará y Jacy Jayne bien podría estar en camino al elenco principal, así que esta fue la decisión correcta en todos los sentidos.

LA LUCHA SIGUE...
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Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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