3×3: Lo mejor y lo peor de NXT STAND AND DELIVER 2026

NXT STAND AND DELIVER 2026.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de NXT, Stand and Deliver. En el segmento estelar, Tony D’Angelo logró convertire en el nuevo Campeón NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT STAND AND DELIVER 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT STAND AND DELIVER 2026, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Birthright vs. Hank, Tank, Shiloh Hill y Wren Sinclair

Esto fue justo lo que se necesitaba, ya que no se extendieron demasiado, pero aun así ofrecieron un combate dinámico para comenzar la noche. No fue espectacular y nadie tuvo mucho tiempo para destacar, pero se esperaba más de Birthright como grupo.

► 1- Fuera del escenario grande

Por primera vez desde que el evento lleva el nombre de Stand and Deliver, se realiza fuera del día de WrestleMania y de su sede, quizás acoplándose a un escenario más propicio para la marca; sin embargo, se extrañan esos días de TakeOver (aunque el evento fue bueno en general).

LO MEJOR

► 3- Joe Hendry vs. Tony D’Angelo vs. Ricky Saints vs. Ethan Page

Otro combate trepidante, con un final de lo más lógico. La verdad es que no imaginamos a Hendry quedándose mucho tiempo en NXT, ya que ascenderlo al elenco principal no es una idea descabellada, más aún cuando ya ha tenido exposición allí. Al menos, les da a los fans un nuevo luchador al que animar, mientras que D’Angelo tiene la oportunidad de consolidarse como una gran estrella. Saints y Page iban a traicionarse, y esta fue una buena forma de que sucediera. Un buen evento principal, en términos generales.

► 2- Sol Ruca vs. Zaria

Fue una buena lucha y Ruca la derrotó limpiamente, lo que representa otro revés devastador para Zaria. Como venía sucediendo antes, no había ganado nada y eso no es buena señal. No estamos seguro de qué le queda por delante (Además de su combate contra Izzi Dame), aunque Ruca podría aspirar al título o simplemente ascender al elenco principal. Tuvieron una buena lucha, aunque Zaria necesitaba más el triunfo aquí.

► 1– Jacy Jayne vs. Lola Vice vs. Kendal Grey

La lucha se intensificó hacia el final, manteniendo la misma intensidad y energía. Vice logró un merecido triunfo, aunque estuvo a punto de fallar una vez más, ya que había estado cerca de la victoria en numerosas ocasiones sin lograrlo. El momento de Grey llegará y Jacy Jayne bien podría estar en camino al elenco principal, así que esta fue la decisión correcta en todos los sentidos.