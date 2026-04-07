3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 6 de abril 2026

por
3x3 WWE Raw 6 de abril 2026 | Finn Bálor vs. JD McDonagh

WWE RAW 6 DE ABRIL 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a WrestleMania 42. En el evento estelar, tuvimos un intento de firma de contrato entre Brock Lesnar y Oba Femi, que no se dio.

WWE RAW 6 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Ataque de Gunther

Gunther atacó a Seth Rollins la semana pasada, y cuando se esperaba que diera alguna explicación coherente durante el programa, no hizo más que intentar emboscar al Visionario, a la vez que la explicación que le dio a Paul Heyman tras bastidores no parecía decir mucho, salvo el hecho de que «haya amanecido con ganas de atacar a alguien».

► 2– ¿Iyo Sky fuera de WrestleMania?

Iyo Sky ha tenido apariciones regulares en televisión, y se pensaba que con la promo de Asuka previo a su combate íbamos a tener un posible desenlace hacia un combate entre las japonesas; sin embargo, eso no sucedió y parece que no se dará esta lucha en WrestleMania.

► 1– Iyo Sky y Rhea Ripley vs. Michin y B-Fab

No fue la mejor acción sobre el ring, pero cumplió con el propósito que pretendían lograr, al provocar aún más a Rhea Ripley con el ataque a Iyo.

LO MEJOR

► 2- CM Punk

No sabemos si catalogarlo o no como «Pipebomb», pero ciertamente CM Punk suele decir muchas verdades y su voz releja el sentimiento de un gran número de fanáticos. Era previsible que hablara sobre Roman Reigns, pero no esperábamos tanto que también se refiriera a Pat McAfee, The Rock, TKO, a quienes les solicitó explícitamente bajar el precio de las entradas. Una gran promo, sin duda.

► 1- Mejora la construcción para WrestleMania

Sigue la construcción hacia WrestleMania 42, con Rey Mysterio añadiéndse a la lucha de escaleras, Finn Bálor insinuando el posible regreso de «The Demon», Stephanie Vaquer desquitándose de Liv Morgan, otra «Pipebomb» de CM Punk, y los combates que también sirvieron para fortalecer algunas rivalidades multitudinarias. La cereza en el pastel, sin duda, fue la riña entre Oba Femi y Brock Lesnar.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos