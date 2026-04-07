3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 6 de abril 2026

WWE RAW 6 DE ABRIL 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a WrestleMania 42. En el evento estelar, tuvimos un intento de firma de contrato entre Brock Lesnar y Oba Femi, que no se dio.

WWE RAW 6 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Ataque de Gunther

Gunther atacó a Seth Rollins la semana pasada, y cuando se esperaba que diera alguna explicación coherente durante el programa, no hizo más que intentar emboscar al Visionario, a la vez que la explicación que le dio a Paul Heyman tras bastidores no parecía decir mucho, salvo el hecho de que «haya amanecido con ganas de atacar a alguien».

► 2 – ¿Iyo Sky fuera de WrestleMania?

Iyo Sky ha tenido apariciones regulares en televisión, y se pensaba que con la promo de Asuka previo a su combate íbamos a tener un posible desenlace hacia un combate entre las japonesas; sin embargo, eso no sucedió y parece que no se dará esta lucha en WrestleMania.

► 1 – Iyo Sky y Rhea Ripley vs. Michin y B-Fab

No fue la mejor acción sobre el ring, pero cumplió con el propósito que pretendían lograr, al provocar aún más a Rhea Ripley con el ataque a Iyo.

LO MEJOR

► 2- CM Punk

No sabemos si catalogarlo o no como «Pipebomb», pero ciertamente CM Punk suele decir muchas verdades y su voz releja el sentimiento de un gran número de fanáticos. Era previsible que hablara sobre Roman Reigns, pero no esperábamos tanto que también se refiriera a Pat McAfee, The Rock, TKO, a quienes les solicitó explícitamente bajar el precio de las entradas. Una gran promo, sin duda.

► 1- Mejora la construcción para WrestleMania

Sigue la construcción hacia WrestleMania 42, con Rey Mysterio añadiéndse a la lucha de escaleras, Finn Bálor insinuando el posible regreso de «The Demon», Stephanie Vaquer desquitándose de Liv Morgan, otra «Pipebomb» de CM Punk, y los combates que también sirvieron para fortalecer algunas rivalidades multitudinarias. La cereza en el pastel, sin duda, fue la riña entre Oba Femi y Brock Lesnar.