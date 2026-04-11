3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 10 de abril 2026

WWE SMACKDOWN 10 DE ABRIL 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia WrestleMania 42. El programa concluyó con un combate entre Jade Cargill e Iyo Sky, con victoria de la primera.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 10 DE ABRIL 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Jade Cargill vs. Iyo Sky

Bastante insípido, el control de Jade sigue siendo torpe y el resultado nunca estuvo en duda. Si incluso Iyo Sky solo logra que el público se interese así en Jade, entonces tienen un problema serio. Además, lástima por Iyo que parece que no estará en el gran evento.

► 2– Royce Keys vs. Berto

Fue prácticamente justo lo que tenía que ser (lástima para Berto). Royce Keys no va a hacer exactamente lo mismo que Oba Femi con su brutalidad (en el buen sentido), pero aun así fue una buena presentación en general para él.

► 1– Pat McAfee

Los 30 minutos de Pat McAfee y Cody Rhodes fueron una pésima decisión en todos los sentidos. Tuvieron la oportunidad de rectificar aquí, pero una vez más no lo hicieron.

LO MEJOR

► 2– Danhausen

Más o menos como debía ser, Danhausen es un personaje divertido, pero necesita luchar con menos frecuencia. Wilson no se ve realmente afectado por esta derrota y, en general, Danhausen sigue siendo bastante entretenido.

► 1 – Bayley vs. Alexa Bliss

Hay cosas buenas aquí; Bayley y Alexa han trabajado juntas muchas veces, pero algunos fallos hacen que no mereciera una mejor calificación, pero cumpliero con su propósito. Fue un alivio que no aparecieran Nia Jax ni Lash Legend.