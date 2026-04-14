CM Punk y Roman Reigns tienen último careo previo WrestleMania 42

La rivalidad entre CM Punk y Roman Reigns alcanzó un nuevo nivel en WWE Raw, donde ambos se encontraron frente a frente en uno de los segmentos más intensos rumbo a WrestleMania 42.

El “Jefe Tribal” apareció primero para exigir reconocimiento, pero el ambiente cambió por completo cuando Punk irrumpió entre el público. La reacción fue inmediata, con la afición volcada hacia el campeón, anticipando un choque verbal que no decepcionó.

► CM Punk confiesa su odio y envidia hacia Roman Reigns

Ya frente a frente, CM Punk sorprendió al admitir que odia a Reigns, pero no solo por rivalidad, sino por envidia. El campeón aseguró que todo lo que Roman representa es lo que él siempre quiso dentro de la industria.

Punk explicó que, a diferencia de su rival, tuvo que construir su camino desde cero, recordando sus inicios en el circuito independiente y su paso por distintos países. Incluso, en un momento inesperado, se disculpó por mencionar a Sika, padre de Reigns, mostrando respeto en medio de la tensión.

► Roman Reigns responde y lanza advertencia para WrestleMania 42

Por su parte, Roman Reigns reconoció que las palabras de Punk fueron sinceras, pero dejó claro que eso no cambiará el resultado en WrestleMania.

Reigns aseguró que también odia a Punk, principalmente por la conexión que tiene con el público. Sin embargo, afirmó que el tiempo del campeón ha terminado y prometió que el evento cerrará con un “y nuevo”, dejando claro que busca recuperar el control absoluto.

► Un duelo de legado y orgullo en WrestleMania 42

Con ambos dejando en claro sus motivaciones y sin necesidad de llegar a los golpes, la lucha entre CM Punk y Roman Reigns se perfila como uno de los combates más personales de WrestleMania 42.