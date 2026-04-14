Estalla el caos rumbo a la lucha por el Campeonato Intercontinental

Je’Von Evans y Dragon Lee se enfrentaron a Rusev y JD McDonagh en un combate por parejas que no solo dejó un resultado claro, sino que encendió aún más la tensión entre todos los participantes que estarán en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental.

Desde el inicio, McDonagh sorprendió con un ataque agresivo sobre Lee, desestabilizando al equipo rival. Rusev tomó el control junto a su compañero, castigando con potencia al enmascarado y evitando que Evans pudiera entrar en ritmo durante varios minutos.

La reacción llegó cuando Dragon Lee logró escapar con una hurricanrana para dar el relevo a Evans, quien entró encendido con ataques aéreos, incluyendo un suicide dive que cambió momentáneamente el rumbo del combate. Sin embargo, la fuerza de Rusev volvió a inclinar la balanza, deteniendo en seco el impulso del joven luchador.

El combate se volvió cada vez más caótico, con acciones dentro y fuera del ring. McDonagh brilló con un Spanish Fly sobre Lee, pero el mexicano resistió y, en medio del desorden, logró aplicar un Styles Clash para conseguir la cuenta de tres.

► Momento clave

En el clímax de la lucha, con todos los competidores intercambiando ataques, Dragon Lee encontró el momento justo para ejecutar un Styles Clash sobre McDonagh, logrando la victoria para su equipo tras una secuencia frenética.

► ¿Qué pasará?

Tras el combate, la situación explotó por completo. Rusev, furioso por la derrota, atacó sin piedad a Evans y Lee. Rey Mysterio apareció para ayudar, pero también fue neutralizado. Poco después, Penta irrumpió en escena, solo para correr la misma suerte ante el dominio del búlgaro.

La tensión siguió aumentando cuando Rusev incluso atacó a su propio compañero, dejando claro que no hay alianzas de cara a lo que viene. Finalmente, el búlgaro sometió a Dragon Lee con el Accolade y posó dominante mientras señalaba el cartel de WrestleMania.