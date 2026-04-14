La Catalina estará en WWE World durante WrestleMania 42

La Catalina sigue dando pasos importantes en su nueva etapa profesional, ahora con su confirmación como parte de las actividades de WWE World durante la semana de WrestleMania 42 en Las Vegas.

La luchadora chilena formará parte del fan experience que se realizará del 16 al 20 de abril en el Las Vegas Convention Center, donde convivirá con aficionados y participará en distintas dinámicas.

► La Catalina llega a WWE World tras su debut en AAA

Su aparición en WWE World se da apenas días después de su debut en AAA, donde irrumpió en la celebración de Flammer y dejó claro que va tras el Campeonato Reina de Reinas.

► AAA tendrá presencia en WWE World con varias estrellas

Otros talentos de AAA también formarán parte del evento, reforzando la presencia de la lucha libre mexicana en WrestleMania week:

Durante los cinco días del evento, los luchadores participarán en firmas de autógrafos, sesiones de fotos y actividades interactivas con los fans.