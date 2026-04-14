Liv Morgan lanza video musical “Trouble” antes de WrestleMania 42

Liv Morgan sorprendió a los aficionados al estrenar el video oficial de su sencillo “Trouble”, justo en la antesala de WrestleMania 42.

El lanzamiento marca una nueva faceta en la carrera de la superestrella, quien se lanza como cantante, aunque no se sabe si solo tendrá una canción o habrá un disco.

► Liv Morgan presenta “Trouble”

El video, adelantado durante Monday Night Raw la semana pasada, muestra a Morgan en una versión similar a la de su personaje en WWE. A lo largo de la producción, aparece bailando en un garaje, incendiando un auto, recibiendo un tatuaje y participando en una pelea.

La historia culmina con una escena de arresto y su respectiva foto policial, reforzando el concepto de rebeldía que también transmite la letra del tema.

► “Trouble”, parte de su impulso rumbo a WrestleMania 42

Este estreno llega en un momento clave, ya que Morgan se prepara para enfrentar a Stephanie Vaquer por el Campeonato Mundial Femenil en la primera noche de WrestleMania 42.

La canción y su estética parecen alinearse con la evolución de su personaje, mostrando una actitud más agresiva y segura de cara a uno de los combates más importantes de su carrera.

► Reacciones divididas entre los fans

El video ha provocado opiniones encontradas en redes sociales. Mientras algunos destacan su energía y producción, otros lo comparan con tendencias actuales del pop y criticaron a la luchadora.