3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 7 de abril 2026

WWE NXT 7 DE ABRIL 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Stand and Deliver. En el segmento estelar, Tatum Paxley y Shiloh Hill se enfrentaron ante Blake Monroe y Jackson Drake, con victoria de estos últimos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 7 DE ABRIL 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Lexis King vs. Chaz Hall



Esto se trató simplemente de hacer el mínimo esfuerzo y aun así conseguir la victoria. Sin embargo, Starboy tuvo una buena actuación, pero King no iba a perder.

LO MEJOR

► 3- Keanu Carver vs. Jasper Troy vs. Josh Briggs

Una lucha de tres gigantes que resultó siendo un combate divertido en lugar de algo lento. Al final, ganó el que tenía que ganar.

► 2– Tatum Paxley y Shiloh Hill vs. Jackson Drake y Blake Monroe

Si Monroe ganaba, tendría otra oportunidad por el título norteamericano, así, el que ella ganara este combate tenía todo el sentido del mundo. Fue un buen combate, no excelente, pero bastante bueno.

► 1- Sol Ruca vs. Izzi Dame

La victoria de Izzi tiene sentido porque estamos intentando impulsarla de nuevo para otra rivalidad después de que perdiera la rivalidad con Tatum. La aparición de Zaria también tiene mucho sentido y protege a Ruca en la derrota.