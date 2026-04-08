WWE NXT: Ethan Page atacó a Tony D’Angelo y venció a DarkState

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WWE NXT 07 abril 2026 0055

Esta noche, en la tercera lucha de WWE NXT, vimos una inesperada lucha el NUEVO Campeón NXT, Tony D’Angelo, el exmonarca, Joe Hendry, Ricky Saints y Ethan Page, en contra de DarkState, conformado por Osiris Griffin, Cutler James, Dion Lennox y Saquion Shugars.

► Momentos clave

WWE NXT 07 abril 2026 0055

Llegamos a esta lucha porque DarkState atacó al NUEVO Campeón NXT, Tony D’Angelo, y los muchachos que quieren ser retadores… D’Angelo empezó dándole duro a los cuatro.

Dion atacó con golpes con el hombro a Tony y este reaccionó con botaza a la cara… Hendry luego atacó a Cutler con un súplex para una cuenta en dos… Ricky entró y también atacó a Cutler.

Tony luego entró y le cayó encima a Dion con un codazo volador… Tony luego atacó a Dion con un rompe espinas dorsal... Hendry conectó una serie de lazos al cuello a DarkState y atacó con fallaway slam a Cutler.

Shugars luego conectó una quebradora a Hendry… Osiris también atacó a Hendry, quien reaccionó con un Ajuste de Actitud.

Myles Borne apareció de la nada para vengarse del ataque a traición de Dion del más reciente especial de NXXT, y también lo atacó a traición.

Más adelante, Tony atacó a Shugars con una spear y un chokeslam... Ethan Page se robó el relevo, pero conectó con una botaza a la cara a Tony D’Angelo, su compañero, y atacó a Shugars con un Twisted Grin para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Una muy buena lucha, muy interesante. Nada negativo para destacar.

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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