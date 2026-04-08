WWE NXT: Ethan Page atacó a Tony D’Angelo y venció a DarkState

Esta noche, en la tercera lucha de WWE NXT, vimos una inesperada lucha el NUEVO Campeón NXT, Tony D’Angelo, el exmonarca, Joe Hendry, Ricky Saints y Ethan Page, en contra de DarkState, conformado por Osiris Griffin, Cutler James, Dion Lennox y Saquion Shugars.

► Momentos clave

Llegamos a esta lucha porque DarkState atacó al NUEVO Campeón NXT, Tony D’Angelo, y los muchachos que quieren ser retadores… D’Angelo empezó dándole duro a los cuatro.

Dion atacó con golpes con el hombro a Tony y este reaccionó con botaza a la cara… Hendry luego atacó a Cutler con un súplex para una cuenta en dos… Ricky entró y también atacó a Cutler.

Tony luego entró y le cayó encima a Dion con un codazo volador… Tony luego atacó a Dion con un rompe espinas dorsal... Hendry conectó una serie de lazos al cuello a DarkState y atacó con fallaway slam a Cutler.

Shugars luego conectó una quebradora a Hendry… Osiris también atacó a Hendry, quien reaccionó con un Ajuste de Actitud.

Myles Borne apareció de la nada para vengarse del ataque a traición de Dion del más reciente especial de NXXT, y también lo atacó a traición.

Más adelante, Tony atacó a Shugars con una spear y un chokeslam... Ethan Page se robó el relevo, pero conectó con una botaza a la cara a Tony D’Angelo, su compañero, y atacó a Shugars con un Twisted Grin para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Una muy buena lucha, muy interesante. Nada negativo para destacar.