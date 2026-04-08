WWE NXT: Tatum Paxley y Shiloh Hill cayeron ante Blake Monroe y Jackson Drake

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Esta noche, en la quita lucha de NXT, vimos cómo la Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley, hizo equipo con Shiloh Hill, pero cayeron ante Blake Monroe y Jackson Drake.

► Momentos clave

La lucha empezó con Tatum Paxley y Blake Monroe forcejeando... Tatum atacó con tacleada de hombro a Blake, quien reaccionó con tacleadas también y luego, atacó con súplex a Tatum.

Hill y Jackson Drake ahora empezaron a darse intercambio de raquetazos al pecho.

Más adelante, Jackson atacó a Shiloh con súplex y un shooting star press, pero la cuenta llegó solo a dos… Shiloh luego atacó con tacleada de hombro a Jackson y derribó a Ricky Smokes de la ceja del ring.

El final llegó cuando Shiloh atacó al resto de The Vanity Project y Tatum Paxley atacó a Jackson Drake con su Cemetery Drive.

Blake le dio tremendo cabezazo y luego, remató a Tatum con su Glamour Shot DDT.

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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