WWE NXT: Keanu Carver venció a Jasper Troy y Josh Briggs

Esta noche, em la segunda lucha presentada por WWE, vimos una buena lucha de triple amenaza entre Jasper Troy, Keanu Carver y Josh Briggs.

► Momentos clave

Estos hombres han estado en guerra las últimas semanas, en especial, desde que perdió el Campeonato WWE Speed… la lucha empezó con todos mirándose y Briggs rápidamente atacó a ambos hombres y los sacó del ring.

Keanu arrastró a Troy fuera del ring y lo mandó contra las escaleras metálicas.

Briggs le hizo un gran splash a Keanu en el esquinero y logró una cuenta en dos.

Keanu luego noqueó de un derechazo a Briggs, pero este rápidamente reaccionó y le dio un codazo en la cara… Keanu atacó con un lazo al cuello a su rival para una cuenta en dos.

Más adelante, Keanu atacó con rompe espinas dorsal a Troy, pero no pudo capitalizar.

Troy atacó a Keanu con lazo al cuello, pero Briggs lo sacó del ring… El final llegó cuando Briggs atacó a Keanu con un derechazo y Keanu reaccionó y atacó a Briggs con un azotón de espaldas contra la lona para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Una buena lucha, están llevando bien a la mole, Keanu Carver. Nada negativo para destacar.