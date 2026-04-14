Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 20 de abril 2026

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Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Golden 1 Centeren Sacramento, California, y entre otras cosas vimos el careo final entre CM Punk y Roman Reigns ante de WrestleMania 42.

► En el episodio de WWE Raw del 13 de abril vimos:

  • WWE RAW 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania
  1. Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2)
  2. The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**)
  3. Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2)
  4. Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD (** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 20 de abril 2026

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El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 20 de abril 2026 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada,coliseo con capacidad para 20,000 aficionados y casa de Las Vegas Golden Knights de la NHL.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Lunes 20 de abril de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede T-Mobile Arena Paradise, Nevada
Capacidad 20,000 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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