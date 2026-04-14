Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 20 de abril 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos el careo final entre CM Punk y Roman Reigns ante de WrestleMania 42.
► En el episodio de WWE Raw del 13 de abril vimos:
- WWE RAW 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania
- Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2)
- The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**)
- Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2)
- Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD (** 1/2)
- WWE Raw: Lyra Valkyria vence a Charlotte Flair rumbo a WrestleMania
- WWE Raw: LA Knight y The Usos vencen a MFT tras la inesperada aparición de Tama Tonga
- WWE Raw: Kairi Sane vence a IYO SKY tras interferencias
- WWE Raw: Dragon Lee y Evans vencen rumbo a WrestleMania
► Cartelera WWE Raw 20 de abril 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 20 de abril 2026 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada,coliseo con capacidad para 20,000 aficionados y casa de Las Vegas Golden Knights de la NHL.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 20 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|T-Mobile Arena Paradise, Nevada
|Capacidad
|20,000 espectadores