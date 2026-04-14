Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 20 de abril 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos el careo final entre CM Punk y Roman Reigns ante de WrestleMania 42.

► En el episodio de WWE Raw del 13 de abril vimos:

WWE RAW 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania

Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2) The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**) Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2) Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD (** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 20 de abril 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 20 de abril 2026 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada,coliseo con capacidad para 20,000 aficionados y casa de Las Vegas Golden Knights de la NHL.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Lunes 20 de abril de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión Netflix Sede T-Mobile Arena Paradise, Nevada Capacidad 20,000 espectadores