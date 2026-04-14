7 polémicas de la historia de WrestleMania

WrestleMania es el mayor escaparate de WWE, pero no siempre sale todo como se espera y a veces la polémica se adueña del gran evento de la lucha libre con decisiones creativas incomprensibles, resultados inesperados o finales mal ejecutados convierten grandes combates en momentos criticados. Y cuando eso ocurre en la cita más importante del año, el impacto es mucho mayor. Estas son algunas de las mayores polémicas en la historia. Un apunte: intentamos no repetir luchas de artículos pasados de esta serie previa a WrestleMania 42.

Sheamus derrota a Daniel Bryan en 18 segundos (WrestleMania 28)

Uno de los momentos más frustrantes de la era moderna. Lo que podría haber sido el combate… Daniel Bryan llegaba como Campeón Mundial de Peso Completo… y perdió el título a manos de Sheamus en apenas 18 segundos tras una distracción provocada por AJ Lee. Una oportunidad completamente desperdiciada en el mayor escenario posible. La reacción del público fue tan negativa que, paradójicamente, terminó impulsando aún más la popularidad del «Dragón Americano».

Sting pierde su primera lucha en WWE (WrestleMania 31)

Durante años, los fans soñaron con ver a Sting en WWE… y cuando por fin ocurrió, el resultado fue una completa decepción. Su derrota ante Triple H generó una gran polémica, por todos los motivos, incluyendo las interferencias de DX y la nWo que desviaron la historia hacia un WWE vs WCW que no terminaba de encajar. Para muchos, era el momento perfecto para coronar a «The Icon» y se dejó escapar.

El sargento Slaughter, simpatizante iraquí (WrestleMania 7)

En plena Guerra del Golfo, WWE decidió convertir a Sgt. Slaughter en simpatizante iraquí para enfrentarle al héroe estadounidense Hulk Hogan. La decisión generó una enorme controversia, tanto dentro como fuera de la compañía, por utilizar un conflicto real tan sensible como parte del espectáculo. Aunque el combate cumplió su función narrativa, el contexto lo convirtió en uno de los ángulos más discutidos de la historia.

Roman Reigns no debía vencer a The Undertaker (WrestleMania 33)

El combate que debía ser parte de relevo generacional en favor de Roman Reigns terminó siendo una de las luchas más incómodas de ver. No solo porque The Undertaker no estaba ni mucho menos al nivel físico necestario para una lucha en «La Vitrina de los Inmortales». En realidad, hubo polémica por la victoria de Reigns. Lejos de consolidarlo, lo cual WWE nunca logró como querían y entonces aún estaban intentando, aumentó el odio hacia él.

Triple H vs. Booker T (WrestleMania 19)

Una de las polémicas más debatidas con el paso del tiempo. La rivalidad entre Triple H y Booker T venía marcada por una construcción muy controvertida, en la que Triple H cuestionaba su estatus y lo presentaba como alguien que no estaba al nivel para ser campeón mundial, con promos que muchos interpretaron con tintes raciales. Todo apuntaba a una historia de superación con Booker T rompiendo ese discurso en WrestleMania 19, pero ocurrió lo contrario: tras recibir el Pedigree, «The Game» tardó varios segundos en cubrir, enfriando el momento antes del conteo de tres y dejando una sensación difícil de justificar, ya que no solo perdió el aspirante, sino que lo hizo en un contexto que parecía pedir exactamente el desenlace opuesto, convirtiéndose para muchos en una gran oportunidad perdida.

La sangre de Ric Flair y Bret Hart (WrestleMania 8)

Una de las situaciones más curiosas y polémicas en torno al uso de la sangre en WWE, con dos casos muy distintos en la misma noche. Por un lado, Ric Flair desobedeció directamente la orden de Vince McMahon de no sangrar en el evento en su combate por el Campeonato WWE ante Macho Man Randy Savage, lo que provocó un gran enfado entre bastidores e incluso puso en riesgo su posición en la empresa. Por otro, enfrentando a Roddy Piper, Bret Hart realizó su propio sangrado de forma mucho más sutil, ejecutándolo con tal precisión que evitó cualquier tipo de sanción, en un contraste perfecto entre la rebeldía de Flair y la inteligencia en la ejecución de Hart.

El cable de Randy Orton vs Edge (WrestleMania 36)

Anunciado como “el mejor combate de la historia”, el regreso individual de Edge al «Show de los Shows» terminó generando una fuerte división. En plena pandemia y sin público, él y Randy Orton protagonizaron un Last Man Standing dentro del Performance Center que, pese a tener momentos destacados, fue muy criticado por su excesiva duración y pérdida de ritmo. A esto se sumó una polémica mayor: un spot en el gimnasio en el que «La Superestrella de Categoría R» era asfixiado con un cable de pesas, que generó incomodidad dentro de la propia WWE por su inevitable asociación con la tragedia de Chris Benoit. Todo ello convirtió el combate en una experiencia agridulce.