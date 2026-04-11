8 veces que WrestleMania sorprendió a todo el mundo

WrestleMania es sinónimo de espectáculo, leyendas y momentos inolvidables. También victorias –vimos recientemente un total de 10 que fueron absolutamente épicas-, derrotas –igualmente vimos 5 que hicieron mucho daño a los fanáticos– y por supuesto sorpresas. ¿Cuántas va a haber este año en WrestleMania 42? A pocos días de descubrir la respuesta a esta pregunta, a continuación echamos la vista atrás para acordarnos de nueve ocasiones en las que el mayor evento de la WWE sorprendió a todo el mundo.

Ultimate Warrior derrota a Hulk Hogan (WrestleMania VI)

En 1990, Hulk Hogan no solo era campeón, era prácticamente invencible. Su combate ante Ultimate Warrior, en un histórico Título vs Título, se vendía como el choque definitivo entre dos iconos… pero pocos creían que «El Inmortal» pudiera perder. Y sin embargo, ocurrió. Warrior resistió, sobrevivió al Leg Drop y terminó derrotando limpiamente a Hogan en el centro del ring. No hubo trampas ni interferencias: fue una victoria clara que sorprendió al mundo y simbolizó, aunque de forma breve, un relevo generacional en WWE.

Hulk Hogan aparece y gana el Campeonato WWE en segundos (WrestleMania IX)

Si Hulk Hogan es quien es, en parte se debe a las múltiples sorpresas que ha causado en el Universo WWE. Lo que parecía el inicio del reinado dominante de Yokozuna terminó convertido en uno de los giros más surrealistas en la historia de WrestleMania. Tras derrotar a Bret Hart con ayuda de Mr. Fuji, todo apuntaba a que WWE consolidaría a su nuevo monstruo como campeón. Pero entonces apareció Hulk Hogan. Sin construcción previa, sin historia, aceptó un reto improvisado… y en apenas unos segundos la WWE tenía un nuevo monarca máximo.

Bret Hart y Steve Austin cambian la historia en un solo combate (WrestleMania 13)

El combate de sumisión sin descalificación entre Bret Hart y Steve Austin es mucho más que una gran lucha: es un punto de inflexión en la historia de la lucha libre profesional. Durante el choque, el público cambió emocionalmente. «The Hitman», hasta entonces héroe, adoptó una actitud cada vez más agresiva, mientras «Stone Cold», resistiendo el dolor hasta perder el conocimiento en el Sharpshooter, se ganó el respeto de todos. Sin necesidad de un giro explícito, se produjo uno de los doble turn más perfectos de todos los tiempos: Austin salió como el nuevo héroe rebelde, y Hart inició su camino como villano.

Steve Austin se alía con Vince McMahon (WrestleMania 17)

Podríamos comentar lo mismo sobre Austin que sobre Hogan antes. Durante años, «La Serpiente de Cascabal» había sido la antítesis de Vince McMahon. Su rivalidad definió toda una era. Por eso, lo que ocurrió en WrestleMania 17 fue completamente impensable. En el combate contra The Rock, Austin recurrió a la ayuda de McMahon y ambos formaron una nueva alianza. El giro a heel fue brutal: no solo sorprendió, sino que rompió la esencia del personaje más popular de WWE en ese momento.

The Miz retiene el Campeonato WWE en el evento estelar (WrestleMania 27)

En la lucha principal del evento, The Miz ponía en juego el Campeonato WWE contra John Cena, con The Rock como figura clave en la historia. Cena era el claro favorito, y todo apuntaba a su coronación. Sin embargo, tras un extrañísimo y altamente criticado reinicio del combate, Dwayne Johnson intervino y dejó a Cena servido para que Miz consiguiera la cuenta de tres. El resultado sorprendió porque consolidaba a Miz en el mayor escenario posible.

The Hardy Boyz regresan (WrestleMania 33)

Volvemos a los regresos y a las victorias sorprendentes. El combate de escaleras por los títulos en pareja en WrestleMania 33 ya estaba anunciado… pero WWE guardaba una sorpresa. Cuando se confirmó que habría un cuarto equipo, nadie imaginaba lo que venía. Después de la presentación del New Day, la música de los Hardy Boyz sonó y el estadio explotó. Tras años fuera de la empresa, los hermanos Matt y Jeff regresaron sin filtraciones y, además, ganaron el título en uno de los regresos más impactantes de la era moderna.

Ronda Rousey debuta en WrestleMania (WrestleMania 34)

Tras su irrupción mediática desde UFC, el debut de Ronda Rousey generaba muchas dudas… y muchas expectativas. No fue una sorpresa que luchara en WrestleMania 34 junto a Kurt Angle contra Triple H y Stephanie McMahon en un combate de parejas mixtas porque había sido anunciado previamente. Lo sorprendente fue su rendimiento: dominó, conectó con el público y demostró desde el primer combate que podía ser una estrella en WWE.

Paul Heyman traiciona a CM Punk y Roman Reigns (WrestleMania 41)

Aquí quería mencionar brevemente que, para sorpresa de todos, el público estuvo del lado del siempre odiado Dominik Mysterio cuando ganó el Campeonato Intercontinental. Yendo al combate principal, en uno de los giros más recientes y sorprendentes, Paul Heyman volvió a demostrar por qué es uno de los mejores manipuladores en la historia del negocio. Tras años al lado de Roman Reigns y con su legendaria historia como padrino de CM Punk, Heyman los traicionó a ambos de manera brutal al atacarlos por la espalda para dejarlos a merced de su nuevo «Paul Heyman Guy», Seth Rollins.