Rating AEW Dynamite 8 de abril 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Willow Nightingale vs. Queen Aminata.

Las luchas presentadas fueron:

Andrade el Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vencieron a Darby Allin, Bandido y ‘Jungle’ Jack Perry (**** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Queen Aminata (*** 1/2) Tommaso Ciampa venció a Máscara Dorada (****) CHAOS IN CANADA MATCH; SÚPER LIBRE: Will Ospreay, Clalum Newman, Francesco Akira y Henare vencieron a Jon Moxley, PAC, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli (*****)

► Los números de AEW Dynamite 8 de abril 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 654 mil televidentes en TBS. Eso esta por debajo con respecto a los 730 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,14 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,15 del programa de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la emisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 9 de abril de 2025, Dynamite atrajo a 659.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,17 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 10 de abril de 2024 atrajo a 819.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,30.