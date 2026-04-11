El futuro del título mundial AEW: ¿Quién será el sucesor de MJF?

Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como MJF, está siendo la figura principal de All Elite Wrestling en 2026. Su reinado como campeón mundial ha sido un éxito tanto en lo narrativo como en lo deportivo. MJF ha demostrado por qué es considerado uno de los mejores luchadores y personajes de la actualidad, combinando su gran habilidad en el micrófono con actuaciones sólidas dentro del ring.

Sin embargo, como ocurre con todos los campeones —sin importar la empresa— tarde o temprano surge la gran pregunta: ¿quién será el próximo en portar el campeonato mundial? A continuación, analizamos algunos de los candidatos más interesantes.

► Kenny Omega

Kenny Omega es el retador de MJF para este domingo en AEW Dynasty. Él ya fue campeón, pero gran parte de su reinado ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando la mayor parte de los eventos eran en el Daily’s Place sin público o con asistencia limitada, lo que inevitablemente afectó la atmósfera de sus luchas.

A eso se suman las lesiones que Omega ha sufrido en los últimos años, las cuales lo mantuvieron fuera de acción durante largos periodos. Afortunadamente, actualmente se encuentra en mejor estado físico y sigue demostrando que no ha perdido ni un solo paso dentro del ring.

Los aficionados de AEW son conscientes de que Omega se encuentra en la etapa final de su carrera como luchador a tiempo completo. Por ello, muchos consideran que un último reinado como campeón mundial sería una forma ideal de cerrar su legado en la empresa, especialmente si eso significa seguir entregando combates de cinco estrellas.

Sin embargo, el propio Omega ha sido muy claro en varias entrevistas: AEW debe apostar por las nuevas generaciones. Nunca ha sido egoísta y siempre ha estado dispuesto a elevar a otros talentos.

► Místico

Místico mantiene actualmente un acuerdo para luchar tanto en AEW como en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además, no podemos olvidar que Místico y MJF ya tienen historia dentro del ring.

Durante 2025, ambos protagonizaron una de las rivalidades más destacadas del año. Sus combates demostraron que existe una gran química entre los dos, combinando el estilo técnico y aéreo de Místico con el enfoque más clásico y psicológico de MJF.

Retomar esa rivalidad podría ser una excelente decisión creativa, y ver a Místico coronarse Campeón Mundial AEW sería un momento histórico.

AEW todavía tiene una tarea pendiente: invertir seriamente en el mercado latino. Aunque la empresa cuenta con luchadores populares como Andrade el Ídolo, Bandido y Beast Mortos, ninguno ha estado realmente cerca del campeonato mundial.

Místico podría romper esa barrera y convertirse en el primer gran campeón mundial mexicano de AEW, algo que sin duda ampliaría el alcance internacional de la empresa.

► Speedball

Mike Bailey, conocido como Speedball, ha tenido una evolución notable desde su llegada a AEW. Desde el primer momento destacó por su espectacular estilo dentro del ring, caracterizado por una mezcla de artes marciales, striking y movimientos aéreos. Sin embargo, uno de los aspectos donde más ha mejorado es en su trabajo en el micrófono y en su presencia como personaje.

A lo largo de los últimos meses, Bailey ha demostrado que puede ofrecer combates espectaculares contra prácticamente cualquier rival. Su capacidad atlética y su estilo único lo convierten en uno de los luchadores más emocionantes de ver en la actualidad.

Si AEW decide apostar por una nueva cara en la escena estelar, Speedball podría ser una opción muy interesante. Un ascenso hacia el campeonato mundial no solo consolidaría su crecimiento, sino que también enviaría el mensaje de que AEW sigue siendo un lugar donde nuevos talentos pueden alcanzar la cima.

El reinado de MJF como campeón mundial de AEW todavía tiene mucho que ofrecer, pero pensar en el futuro siempre forma parte del atractivo de la lucha libre.

Ya sea con una leyenda consolidada como Kenny Omega, una estrella internacional como Místico o un talento emergente como Speedball Mike Bailey, AEW tiene múltiples caminos interesantes para elegir al próximo campeón mundial.