Zero1: Resultados «25th Anniversary» Junya Matsunaga se corona

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Pro Wrestling Zero1 presentó «25th Anniversary«, conmemorando un cuarto de siglo de su fundación y en esta ocasión llegó al Shunjuku FACE.

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► «25th Anniversary»

En un duelo especial en mano a mano, MIRAI superó a la joven Konomi Hori, donde la primera mostró su dominio.

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Yuki Toki y Van Vert Jack se proclamaron nuevos poseedores del vacante Campeonato Internacional de Parejas de Peso Ligero NWA tras doblegar a Takuya Sugawara y Bryan Ishizaka

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BUSHI de Los Tranquilos de Japón se presentó como invitado especial para dominar a Hayabusa tras un intenso duelo individual.

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En el turno estelar, Junya Matsunaga no tuvo contemplaciones ante el veterano Masato Tanaka y les arrebató el Campeonato Mundial de Peso Completo Zero1, proclamándose nuevo monarca máximo.

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Tras la celebración, Katsuhiko Nakajima subió al ring y estrechó la mano de Matsunaga, quien le propuso hacer una alianza y luchar como dupla,

Los resultados completos son:

ZERO1 «SHINJUKU FACE 25TH ANNIVERSARY», 03.04.2026
Shinjuku FACE
442 Espectadores – No Vacancy

1. THE Rumble Over-50: Gabaiji-chan venció a de Kikutaro con una Swanton Bomb (12:32). Orden de Eliminación: Hide Kubota, Pandita, Yasu Kubota, Tatsuhito Takaiwa y Kikutaro.
2. Daichi Hashimoto venció a Yuya Aoki (10:44) con un Piledriver.
3. Women’s Lucha: MIRAI venció a Konomi Hori (10:47) con un Scorpion Hold.
4. Tsugataka Sato, Koji Doi y Kuma Arashi vencieron a Chris Vice, Violento Jack y Quiet Storm (10:54) con un Lariat de Sato sobre Storm.
5. NWA International Lightweight Tag Team Title, Decision Lucha: Yuki Toki y Van Vert Jack vencieron a Takuya Sugawara y Bryan Ishizaka (14:18) con un Shooting Star Press de Jack de Sugawara – Conquistando el título .
6. BUSHI venció a Hayabusa (12:15) con la MX.
7. Zero1 World Heavyweight Title: Junya Matsunaga venció a Masato Tanaka (c) (17:04) con un Bee Sting – Conquistando el título.

LA LUCHA SIGUE...
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