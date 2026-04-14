Rating WWE RAW 6 de abril 2026

El episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Austin Theory vs. LA Knight.

Las luchas presentadas fueron:

Austin Theory venció a LA Knight (**) Bayley venció a Lash Legend (**) Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencieron a Los Americanos (***) Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Michin y B-Fab (**)

Los números de WWE Raw en Netflix 6 de abril 2026

El episodio del 6 de abril de WWE Raw atrajo alrededor de 2.900.000 visitas globales totales en Netflix, eso esta levemente por debajo con relación con las 3.000.000 visitas globales totales del programa de la semana anterior.

El programa acumuló un total de 5.500.000 horas de visualización a nivel mundial, la misma cifra que el programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 6 en la lista de los 10 programas en inglés más vistos a nivel mundial de Netflix durante la semana, la misma posición que el programa de la semana anterior.

En cuanto a los desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 4 en Estados Unidos, el número 8 en el Reino Unido, el número 7 en Canadá y el número 9 en India en las clasificaciones regionales de Netflix.