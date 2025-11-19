Zero1: El retorno al Korakuen Hall

Con la colaboración de luchadores de otras empresas, Zero1, en esta nueva etapa de renovación, presentó el evento «Reborn ZERO1 First Advance To The Holy Land» que significó el retorno al Korakuen Hall.

► «Reborn ZERO1 First Advance To The Holy Land»

Mohammed Yone fue contundente para doblegar Junya Matsunaga en un intenso mano a mano.

Al salir de NOAH, Go Shiozaki, el poseedor del Campeonato Mundial de Peso Completo Zero1, se vio obligado a renunciar al cetro el 13 octubre, por lo que se decretó vacante. Para adjudicarlo nuevamente, se propuso que se enfrentara Atsushi Kotoge de NOAH y quien devolvió a Zero1 el cinturón y Masato Tanaka, el veterano de Zero1. Fue un choque reñido, pero se impuso la gran experiencia de Tanaka quien se apoderó del cetro por séptima ocasión.

En el turno principal, el nuevo Hayabusa tuvo una prueba de fuego contra Kaito Kiyomiya, el As de NOAH. Fue una recia batalla donde ambos luchadores se brindaron al máximo, aunque al final, fue Kiyomiya quien se alzó con el triunfo.

Los resultados completos son:

ZERO1 «KEEP ON RUNNING 2025», 10.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1. Chris Vice y Violento Jack vencieron a Yasu Kubota y Yuki Toki (7:53) con un Package Piledriver de Vice sobre Kubota.

2. Hikaru Shida venció a Yuki Mashiro (5:37)con la Tamashii.

3. Takuya Sugawara y Kidd Bandit vencieron a Kuroshio TOKYO Japan y Mikiya Sasaki (11:45) con un Hidden Lotus de Bandit sobre Sasaki.

4. Mammoth Sasaki venció a Tsugataka Sato (9:22) con una 29-Years-Old.

5. Special Singles Match: Mohammed Yone venció a Junya Matsunaga (11:48) con un Muscle Buster.

6. World Heavyweight Title, Decision Match: Masato Tanaka venció a Atsushi Kotoge (15:11) con un Sliding D – conquistando el título.

7. Special Singles Match: Kaito Kiyomiya venció a Hayabusa (19:47) con un Skywalk Elbow.