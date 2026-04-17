Místico, Máscara Dorada y Brody King triunfan en AEW Collision

Tras perder recientemente el Campeonato Mundial de Tríos AEW que poseía junto a Kevin Knight y «Speedball» Mike Bailey, Místico parece estar formando nuevas alianzas. En esta ocasión, se unió a Máscara Dorada y el pro latinos y férreo opositor a ICE, Brody King.

► Momentos clave

La lucha,q ue fue ante Bull RIvera, KC Riff y Ricky Gibson, fue realmente corta, pero cumplió su cometido. Ricky Gibson intentó atacar a Brody King, pero este lo detuvo de inmediato con un tremendo machetazo al pecho. Luego, King metió a Bull Rivera al ring y hubo un buen intercambio de raquetazos en el esquinero, donde la potencia del gigante barbado se hizo notar.

Místico tomó el control y se lanzó con un tope suicida sobre Gibson y Rivera, dejándolos tendidos fuera del ring. El mexicano no se detuvo ahí: tomó a Rivera, lo mantuvo firme en posición vertical y permitió que Máscara Dorada le cayera encima con un espectacular tornillo que dejó sin aire al rival.

El final llegó cuando Brody King acabó con Ricky Gibson gracias a su devastadora Gonzo Bomb. El impacto fue tal que el réferi no dudó en contar la cuenta de tres, sellando una victoria contundente para el nuevo trío.

► ¿Y ahora qué?

Una gran victoria de Místico, Máscara Dorada y Brody King. Esperemos que AEW vuelva a programarlos en equipo, pues los fans disfrutaron mucho de esta inesperada alianza.