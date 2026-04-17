PAC derrotó al siniestro Lio Rush, aunque hasta él terminó aterrado

El nuevo personaje de Lio Rush es sencillamente aterrador. Desde el momento en que sonó la campana, comenzó a hablar solo, repitiendo frases como «Te lo dije… ¡Puedes hacerlo!» y un sinfín de cosas más. La escena fue tan perturbadora que incluso PAC se mostró visiblemente afectado, mientras el réferi no podía hacer nada más que observar.

► Momentos clave

Lio Rush se sentó en la esquina y continuó su monólogo. PAC intentó reaccionar y lo pateó en la cara, pero saltó hacia atrás asustado cuando Lio se puso de pie de manera inquietante. Lio le ofreció la mano a PAC, y Daniel García le gritó desde ringside que no aceptara. PAC hizo caso omiso, pero en lugar de tomar la mano, mandó a Rush contra el esquinero y le dio una patada en el abdomen.

Lio Rush comenzó a gritar de dolor, pero de pronto cambió su actitud: invitó a PAC a luchar y empezó a correr como loco por el ring, moviéndose de manera errática y alocada. PAC logró darle una patada en el pecho, pero Lio esquivó, siguió corriendo y finalmente sacó a PAC del ring tras conectarle patadas en la cara.

El final del combate fue tan peculiar como toda la lucha. Daniel García le echó agua a Lio como si fuera agua bendita, mientras PAC aprovechaba para atacar. PAC mandó a volar a Lio con un tremendo súplex, repitió la dosis y luego le conectó un tremendo lariat al cuello. Para terminar, PAC aplicó su temida sumisión, el Brutalizer, dejando a Lio Rush inconsciente.

► ¿Y ahora qué?

Lo más escalofriante de todo fue la imagen final: Lio Rush cayó noqueado, pero con una siniestra sonrisa en el rostro. Una presentación excelente para un personaje que realmente da miedo y que promete dar mucho que hablar en AEW.