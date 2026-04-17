AEW Collision: Jon Moxley venció a Nick Wayne en sangrienta lucha

En un Eliminator Match por el Campeonato Continental AEW, Jon Moxley se impuso al joven Nick Wayne, actual Campeón Mundial de la Televisión ROH, en una lucha violenta que dejó sangre sobre la lona y que seguramente hará que los fanáticos respeten mucho más al retador.

► Momentos clave

Moxley llegaba a este combate tras brutalizar y humillar a Will Ospreay en AEW Dynasty. El líder de The Death Riders afirmó que Ospreay no lo sorprendió, por lo que quería que Wayne, un joven talento, fuera quien lo hiciera, aunque admitió no saber mucho de él. Por su parte, Nick Wayne llegaba invicto con tres luchas desde su regreso en febrero, tras haberse roto un pie en julio de 2025, y acompañado por su madre, Mother Wayne.

La lucha comenzó con Wayne saliéndose del ring al sonar la campana. Cuando Moxley entró nuevamente, le aplicó un candado a la cabeza y lo arrojó contra la lona, pisoteándole los brazos. Wayne respondió con un derechazo en la mandíbula y, con una yeguita, logró patear a Moxley en la espina dorsal. Luego, Wayne abofeteó a Mox en el hombro, pero el campeón lo hizo caer con un tremendo machetazo al pecho.

Moxley llevó a Wayne al esquinero y lo castigó con varios puñetazos y raquetazos. Wayne aceptó la mano de Mox, pero el líder de Death Riders lo sorprendió y lo atacó con un tremendo martinete. Más adelante, ambos intercambiaron machetazos y cabezazos, y Moxley terminó sangrando.

Wayne recibió patadas en las piernas, pero logró dominar a Moxley, ponerlo en la lona y caerle encima con un moonsault. Mox respondió con un puñetazo en la cara, pero Wayne contraatacó con una patada frontal. Moxley conectó un tremendo lariat, pero Wayne respondió con un Code Red.

Moxley puso a Wayne en un cutter y luego le aplicó su temido bulldog choke. Wayne logró salir de allí, pero Moxley le mordió la nariz en un acto de violencia extrema. Luego, Mox le dio una patada giratoria a Wayne y volvió a aplicar el bulldog choke, aunque nuevamente el joven logró escapar.

El final llegó cuando Jon Moxley ejecutó su devastador Death Rider. El impacto fue suficiente para que el réferi contara la cuenta de tres y Moxley retuviera su oportunidad por el Campeonato Continental AEW.

► ¿Y ahora qué?

Una muy buena contienda, con sangre y violencia, que eleva el prestigio de Nick Wayne, quien demostró que puede plantarle cara a uno de los luchadores más rudos de la industria.