Triple H: «No hay suplentes para Cody Rhodes o Roman Reigns»

Tras el último episodio de Monday Night Raw, el cartel de WrestleMania 42 sigue tomando forma, con WWE haciendo algunas actualizaciones en el menú que presentará su gran cita anual los próximos días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EEUU), siendo este el cartel confirmado hasta el momento:

[19 de abril]

► Triple H valora a sus principales estrellas

Aunque el cartel está definido, el camino hacia WrestleMania 42 no ha estado exento de contratiempos, desde lesiones de grandes estrellas que obligaron a modificar combates importantes, hasta la reacción abrumadoramente negativa de los aficionados ante las supuestas incorporaciones de la cúpula directiva de TKO, como el caso de Pat McAfee. Al respecto, el director creativo, Paul «Triple H» Levesque, conversó con el comentarista Joe Tessitore antes del magno evento y explicó una diferencia fundamental entre la lucha libre profesional y otros deportes antes de sus grandes partidos, explicando además que hay estrellas que son insustituíbles como Cody Rhodes, Randy Orton, Roman Reigns o CM Punk, quienes protagonizarán los estelares de ambas noches.

«Si pierdes a tu quarterback… Si pierdes a tu pívot o base estrella en la NBA, tienes un suplente para reemplazarlo, y esperas que esos suplentes sean bastante buenos. No hay un suplente para Cody Rhodes. No hay un suplente para Randy Orton. No hay un suplente para Roman Reigns. No hay un suplente para CM Punk… es diferente porque se trata de la atracción individual».

«Las variables son tantas y tan variadas que, en cierto modo, tienes que estar preparado para cualquier cosa en todo momento y ser capaz de superar cualquier obstáculo. No significa que sea fácil. No significa que no sea lo más frustrante que he experimentado, pero es parte de nuestro trabajo».