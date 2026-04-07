WWE confirma los carteles de ambas noches de WrestleMania 42

Anoche tuvo lugar el penúltimo episodio de Monday Night Raw antes de WrestleMania 42, y WWE hizo algunas actualizaciones en el menú que presentará su gran cita anual los próximos días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EEUU).
Como nuevo añadido, un controversial combate de tercias donde LA Knight y The Usos irán contra Autin Theory, Logan Paul y un curioso aliado: IShowSpeed. Este punto, según detalla WWE, formará parte de la primera hora de la primera jornada de WrestleMania 42 que tiene previsto emitirse en ESPN 2 (sólo sobre territorio estadounidense).
Y además, la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental WWE pasa a tener seis protagonistas con la suma de Rey Mysterio, quien, junto a Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Je’Von Evans buscará derrocar a Penta.
► Las dos noches de WrestleMania 42
Hoy, durante su intervención en el programa Get Up de ESPN, el comentarista Joe Tessitore dio cuenta de cómo quedan distribuidos los encuentros programados para WrestleMania 42, con un único cambio respecto a la estampa prevista. Probablemente, la segunda noche se vea completada mediante un séptimo combate.
[18 de abril]
- CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE, LUCHA A CUATRO BANDAS: The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins
- UNSANCTIONED MATCH: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu
- Gunther vs. Seth Rollins
- LA Knight y The Usos vs. Austin Theory, Logan Paul y IShowSpeed
[19 de abril]
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Roman Reigns
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley
- CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS WWE: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams
- Brock Lesnar vs. Oba Femi
- Finn Bálor vs. Dominik Mysterio
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE, LUCHA DE ESCALERAS: Penta (c) vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Je’Von Evans vs. Rey Mysterio
.@JoeTessESPN joins the show to reveal this year's WWE #WrestleMania Card 😤
— Get Up (@GetUpESPN) April 7, 2026