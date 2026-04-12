► Cuchillos por la espalda

[Countdown to Rebellion]

Ryan Nemeth derrotó a BDE. Con su Hollywood Ending y la cuenta de tres, limpiamente, Nemeth se impuso. No sé si TNA ha cambiado de opinión respecto a BDE, pues ha perdido ya dos combates consecutivos de manera poco esmerada. Espero que a cambio, se guarden su primera victoria individual para otro escenario más propicio que un pre-show.

Carlos Silva (recibido con abucheos) confirmó el regreso de EC3. Eric Young hizo acto de presencia en en el «panel» del previo y retó a Carter.

[Rebellion]

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) derrotó a Cedric Alexander para retener el título . Buena manera de empezar el show, en la tradición de TNA de situar este oro como «opener», con un público entregado. Revancha de Emergence 2025 que estuvo a la altura de aquella primera parte, gracias también al hecho de dejar a Alexander en solitario, sin ayuda externa. Una decisión creativa que se agradece, aunque realmente no case con la dinámica de The System, pues el resto de integrantes del grupo tenían combate a posteriori, por lo que antes podrían haber ayudado a su colega. No me pondré quisquilloso. Luego de evitar in extremis a una cuenta de tres por un «rope break», Slater se valió de su propio oro, que Alexander había intentado utilizar, para aplicar sobre él un Style Clash, seguido del Swanton 450 y el pin. Tom Hannifan mencionó que TNA presentará un episodio de iMPACT! en directo el 14 de mayo y que si Slater pasa este «checkpoint», superaría a Austin Aries como el Campeón de la División X más longevo. ♠♠♠♠

. Buena manera de empezar el show, en la tradición de TNA de situar este oro como «opener», con un público entregado. Revancha de Emergence 2025 que estuvo a la altura de aquella primera parte, gracias también al hecho de dejar a Alexander en solitario, sin ayuda externa. Una decisión creativa que se agradece, aunque realmente no case con la dinámica de The System, pues el resto de integrantes del grupo tenían combate a posteriori, por lo que antes podrían haber ayudado a su colega. No me pondré quisquilloso. Luego de evitar in extremis a una cuenta de tres por un «rope break», Slater se valió de su propio oro, que Alexander había intentado utilizar, para aplicar sobre él un Style Clash, seguido del Swanton 450 y el pin. Tom Hannifan mencionó que TNA presentará un episodio de iMPACT! en directo el 14 de mayo y que si Slater pasa este «checkpoint», superaría a Austin Aries como el Campeón de la División X más longevo. Ante el micrófono de Gia Miller, Mike Santana dijo que retendría el Campeonato Mundial TNA. Alisha Edwards interrumpió la interesante entrevista para dirigirse a Santana y comentarle que debía saber algo sobre Eddie Edwards. No supimos qué, porque el segmento concluyó ahí. Misteriooo.

Frankie Kazarian derrotó a Elijah . Aunque el cantautor tuvo un inicio agresivo, Kaz tuvo el control en la mayoría de los compases del choque. Sin que quedaran descalificados, ambos se valieron de ciertos elementos, como la correa de la guitarra de Elijah y la propia guitarra, aunque no de manera directa. Elijah quiso estampársela en la cabeza a Kaz, el árbitro lo detuvo y el «King of TNA» aprovechó para sacarse un golpe bajo sin que el réferi lo viera. Elijah fue entonces rodado de espaldas. El oficio de Kaz en este tipo de luchas siempre es un seguro de vida. ♠♠♠1/4

. Aunque el cantautor tuvo un inicio agresivo, Kaz tuvo el control en la mayoría de los compases del choque. Sin que quedaran descalificados, ambos se valieron de ciertos elementos, como la correa de la guitarra de Elijah y la propia guitarra, aunque no de manera directa. Elijah quiso estampársela en la cabeza a Kaz, el árbitro lo detuvo y el «King of TNA» aprovechó para sacarse un golpe bajo sin que el réferi lo viera. Elijah fue entonces rodado de espaldas. El oficio de Kaz en este tipo de luchas siempre es un seguro de vida. Entre bastidores, Arianna Grace estaba disgustada por no tener ya la Cobra de su padre, pero Stacks la consoló susurrándole al oído cierto plan. Misteriooo.

Special Agent 0 derrotó a Moose (con Alisha Edwards) . En dos ocasiones se valió el «agente» de las escaleras metálicas para minar el físico de Moose, pero este también, además de una mesa. Otra vez, pese a ser anunciado como combate «estándar», el réferi rehusó decretar DQ alguna. Moose fue todo lo resiliente que pudo hasta que John Skyler y Jason Hotch acabaron interfiriendo. Al intentar ayudar a Edwards a volver a vestidores, pues aparentemente esta se había lesionado por un golpe fortuito, Agent 0 le endosó una Claymore Kick y dos Choke Bombs y lo puso de espaldas planas. Buen choque, a pesar del final ambos tuvieron tiempo para mostrar sus habilidades. ♠♠♠1/2

. En dos ocasiones se valió el «agente» de las escaleras metálicas para minar el físico de Moose, pero este también, además de una mesa. Otra vez, pese a ser anunciado como combate «estándar», el réferi rehusó decretar DQ alguna. Moose fue todo lo resiliente que pudo hasta que John Skyler y Jason Hotch acabaron interfiriendo. Al intentar ayudar a Edwards a volver a vestidores, pues aparentemente esta se había lesionado por un golpe fortuito, Agent 0 le endosó una Claymore Kick y dos Choke Bombs y lo puso de espaldas planas. Buen choque, a pesar del final ambos tuvieron tiempo para mostrar sus habilidades. HARDCORE COUNTRY MATCH: The Elegance Brand (Ash By Elegance, Heather By Elegance y M By Elegance) (con Mr. Elegance y The Personal Concierge) derrotaron a Mickie James, ODB y Taryn Terrell . Básicamente, un «hardcore match» al uso, con armas, algunas curiosas como chupa chups, y mucha participación del público, deseoso de que a The Personal Concierge le metieran la cara en una nevera llena de jugo de pepinillo y le pusieran un disfraz… de pepinillo. Esto es lucha, papá. Las técnicas tenían encarrillada la victoria, pero Mr. Elegance lo evitó protegiendo a Ash. Seguidamente, esta roció laca en el rostro de ODB y junto con sus colegas todas cubrieron a la veterana. 11 minutos de TNA en su peor forma. ♠

. Básicamente, un «hardcore match» al uso, con armas, algunas curiosas como chupa chups, y mucha participación del público, deseoso de que a The Personal Concierge le metieran la cara en una nevera llena de jugo de pepinillo y le pusieran un disfraz… de pepinillo. Esto es lucha, papá. Las técnicas tenían encarrillada la victoria, pero Mr. Elegance lo evitó protegiendo a Ash. Seguidamente, esta roció laca en el rostro de ODB y junto con sus colegas todas cubrieron a la veterana. 11 minutos de TNA en su peor forma. Carlos Silva y Tommy Dreamer subieron al ring sin que las derrotadas lo hubieran dejado todavía para anunciar la entrada de ODB en el Salón de la Fama de TNA, ceremonia a celebrarse durante Bound For Glory 2026. Una sorprendida ODB, entre cánticos de «you deserve it», dio las gracias a TNA y al público presente.

En vídeo pregrabado, Elayna Black, presumiendo de cuenta bancaria, dijo que estaría atenta al duelo por el Campeonato Mundial Knockouts.

Antes de su combate, AJ Francis, camino al cuadrilátero, proclamó ser el LeBron James de la lucha libre.

Nic Nemeth (con Bernie Kosar) derrotó a AJ Francis . Casi todo el encuentro giró en torno a Kosar, sentado cerca del ring, quien acabó por intervenir cuando vio cómo Francis defenestraba al réferi con una silla (una vez más, sin que se decretara la DQ), intentando proteger a Nemeth. Los dos parecían acorralados y entonces KC Navarro (ausente por lesión desde el pasado julio) hizo su regreso y distrajo a Francis, propiciando que Kosar le arreara un sillazo y Nemeth lo rematara con su Danger Zone. Navarro metió en el ring al árbitro: 1, 2 y 3. Todos contentos, yo no tanto, aunque perdiera Francis. La lucha tuvo algunas buenas secuencias, pero evidenció que el público de TNA se ha vuelto muy autocomplaciente, coreando «This Is Awesome». ♠♠3/4

. Casi todo el encuentro giró en torno a Kosar, sentado cerca del ring, quien acabó por intervenir cuando vio cómo Francis defenestraba al réferi con una silla (una vez más, sin que se decretara la DQ), intentando proteger a Nemeth. Los dos parecían acorralados y entonces KC Navarro (ausente por lesión desde el pasado julio) hizo su regreso y distrajo a Francis, propiciando que Kosar le arreara un sillazo y Nemeth lo rematara con su Danger Zone. Navarro metió en el ring al árbitro: 1, 2 y 3. Todos contentos, yo no tanto, aunque perdiera Francis. La lucha tuvo algunas buenas secuencias, pero evidenció que el público de TNA se ha vuelto muy autocomplaciente, coreando «This Is Awesome». CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) (con Stacks) derrotó a Léi Yǐng Lee (con Xia Brookside) para retener el título . Efectivamente, el único intríngulis de esta lucha estaba en comprobar si habría traición de Brookside. Y la hubo, decidiendo el resultado. La inglesa puso un pie de Grace en la primera cuerda para evitar que Lee consumara el pin y luego sacó a la china del ring y la lanzó contra las escaleras metálicas («MVP» del evento). El réferi, sordo perdido al parecer, ni se percató. Lee de vuelta en Villa Escándalo, fue recibida con un rodillazo de Grace y fue puesta de espaldas planas. ♠♠

. Efectivamente, el único intríngulis de esta lucha estaba en comprobar si habría traición de Brookside. Y la hubo, decidiendo el resultado. La inglesa puso un pie de Grace en la primera cuerda para evitar que Lee consumara el pin y luego sacó a la china del ring y la lanzó contra las escaleras metálicas («MVP» del evento). El réferi, sordo perdido al parecer, ni se percató. Lee de vuelta en Villa Escándalo, fue recibida con un rodillazo de Grace y fue puesta de espaldas planas. Eric Young irrumpió en escena y volvió a retar a EC3, calificándolo de «nepo baby». Así que el rey de Roma asomó por la puerta, con su clásico tema de entrada. Young intentó atacarlo y salió escaldado. Carter tomó el micro y anunció que lo veríamos luchar contra Young el próximo jueves en iMPACT!. EC3 remató con un «I’m for Cleveland, bitch». La verdad es que preveía más reacción de parte del público.

Slammiversary 2026 tendrá lugar el 28 de junio desde la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU), como ya reveló TNA esta semana.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (con Tasha Steelz, John Skyler y Jason Hoch) derrotó a Trey Miguel (c) para ganar el título . Tras una caída en picado, el show volvió a recuperarse aquí con una notable pugna, llena de grandes secuencias (como Miguel contrarrestando un 450 con un Cutter), si bien inevitablemente salpicada de interferencias. Decisivas en última instancia, cuando Steelz, Skyler y Hotch golpearon a Miguel con los cascos que portaban, el Rascalz quedó grogui y Ali cayó sobre él con su 450. 1, 2 y 3: nuevo campeón. Certero movimiento, pues Miguel, aunque buen gladiador, daba poco juego al oro en liza. ♠♠♠ 3/4

. Tras una caída en picado, el show volvió a recuperarse aquí con una notable pugna, llena de grandes secuencias (como Miguel contrarrestando un 450 con un Cutter), si bien inevitablemente salpicada de interferencias. Decisivas en última instancia, cuando Steelz, Skyler y Hotch golpearon a Miguel con los cascos que portaban, el Rascalz quedó grogui y Ali cayó sobre él con su 450. 1, 2 y 3: nuevo campeón. Certero movimiento, pues Miguel, aunque buen gladiador, daba poco juego al oro en liza. ♠♠♠ Entre bastidores, Gia Miller intentó consolar a una devastada Léi Yǐng Lee.

No, no pude librarme de la historieta de Rosemary. Mientras Mara Sadè y Tessa Blanchard parecían perdidas por el Undead Realm, James Mitchell y Abyss hicieron las paces, antes de que mágicamente el segundo desapareciera.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The System (Brian Myers y Bear Bronson) derrotaron a The Hardys (c) para ganar el título . Y sin interferencias de los Righteous. No obstante, los Hardy vendieron estar mermados físicamente por la batalla que libraron el jueves con Vincent y Dutch… grabada el 28 de marzo. TNA necesita establecer iMPACT! como un show en directo CADA SEMANA, no cada mes y medio. Jeff arrastraba un brazo izquierdo tocado y esto lo aprovechó Myers para desequilibrarlo cuando buscaba la Swanton Bomb, aplicarle una Superkick y Bronson rematarlo con su Bear Driver. 1, 2 y 3: nuevos campeones. La fanaticada abucheó la resolución. Considerando todo lo que han resistido Hardy desde que volvieron a TNA, este cambio titular se vio un tanto forzado. ♠♠♠1/4

. Y sin interferencias de los Righteous. No obstante, los Hardy vendieron estar mermados físicamente por la batalla que libraron el jueves con Vincent y Dutch… grabada el 28 de marzo. TNA necesita establecer iMPACT! como un show en directo CADA SEMANA, no cada mes y medio. Jeff arrastraba un brazo izquierdo tocado y esto lo aprovechó Myers para desequilibrarlo cuando buscaba la Swanton Bomb, aplicarle una Superkick y Bronson rematarlo con su Bear Driver. 1, 2 y 3: nuevos campeones. La fanaticada abucheó la resolución. Considerando todo lo que han resistido Hardy desde que volvieron a TNA, este cambio titular se vio un tanto forzado. En «backstage», Alisha Edwards quiso quedarse en la arena y no acudir al hospital para ver así el estelar.

EC3 vs. Eric Young y AJ Francis vs. KC Navarro, en el próximo iMPACT!

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) derrotó a Eddie Edwards para retener el título . De los 19 minutos que duró el choque, casi 15 fueron sin interferencias, sólo con los protagonistas batiéndose el cobre. Y aunque no resultasen espectaculares, quedaron lastrados por los cuatro últimos, con otra traicioncita: Moose mostró un vídeo en el que se veía cómo Alisha Edwards hablaba con su esposo para planear que The System salieran ganadores de Rebellion. Moose quiso darle su merecido a la fiel esposa, pero Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander se unieron a la fiesta. Entre intentos de muletazos, una Lanza de Moose sobre Edwards (esposo) y Edwards (esposa) llegando tarde a romper un pin (lo que provocó que el réferi evitara completar el conteo de tres de manera un tanto descarada), Santana terminó por conservar su estatus. Spin The Block, 1, 2 y 3. ♠♠♠

. De los 19 minutos que duró el choque, casi 15 fueron sin interferencias, sólo con los protagonistas batiéndose el cobre. Y aunque no resultasen espectaculares, quedaron lastrados por los cuatro últimos, con otra traicioncita: Moose mostró un vídeo en el que se veía cómo Alisha Edwards hablaba con su esposo para planear que The System salieran ganadores de Rebellion. Moose quiso darle su merecido a la fiel esposa, pero Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander se unieron a la fiesta. Entre intentos de muletazos, una Lanza de Moose sobre Edwards (esposo) y Edwards (esposa) llegando tarde a romper un pin (lo que provocó que el réferi evitara completar el conteo de tres de manera un tanto descarada), Santana terminó por conservar su estatus. Spin The Block, 1, 2 y 3. Como epílogo, Santana celebró su victoria mientras Moose lo observaba desde la rampa.

⇒ No me pareció un mal show Rebellion 2026. Su primera parte estuvo entre lo mejor que TNA ha conjuntado en lo que llevamos de año, mientras la segunda ofreció otro notable choque que sirvió para reivindicar la figura de Mustafa Ali mediante un cambio titular certero. El problema estuvo en esa hondonada de calidad a mitad de función y en un cierre que sólo sirvió para marearnos hasta confirmar lo previsible: que Santana retendría el Campeonato Mundial TNA y que Alisha Edwards nunca ha sido «face». Mi principal conclusión es que la división femenil de TNA necesita urgentemente una mejora, porque se ha convertido casi en el alivio cómico del producto.

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