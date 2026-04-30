Dragon Gate: Resultados «Golden Colosseum 2026» Homare pelón y PSYPATRA se deshace

«Golden Colosseum 2026» fue la función que sustituyó al tradicional magno evento «Dead or Alive» realizado por 18 años; y Dragon Gate llegó por primera vez al Aichi Prefectural Budokan para su nueva gran función anual.

► «Golden Colosseum 2026»

Cuatro títulos se pusieron en disputa, más la lucha de apuestas en juego, con el plus de que la facción perdedora se desintegraría.

En la primera lucha de campeonato, Natural Vibes (@KEY, GuC y Kzy) lograron la primera defensa exitosa del Campeonato Open the Triangle Gate superando a Koji Iwamoto, Mondai Ryu y Takashi. A pesar de que su equipo perdió, Koji Iwamoto tuvo una actuación muy destacada, pero sin sobrepasar a la perfecta coordinación que mostraron los campeones.

A pesar de que resultó una rápida batalla, Ryoya Tanaka logró superar a U-T (quien no estaba al 100% físicamente) y logró la décima defensa del Campeonato Open the Brave Gate, quedando en segundo lugar en número de defensas de un título individual en Dragon Gate.

Jacky Kamei y Riiita defendieron con éxito por tercera vez el Campeonato Open the Twin Gate. Además,también se coronaron como Campeones de Parejas Sou Ryou, título de la empresa Ryukyu Dragon Pro, con sede en Okinawa. El dúo Paradox, formado por Kagetora y Susumu Yokosuka, defendió con éxito sus títulos en dos ocasiones antes de perderlos en esta.

En el turno estelar se dio la lucha en jaula, donde la facción perdedora se desintegraría. Las reglas del combate en jaula de este año eran bastante sencillas. El hombre que quedara atrapado en la jaula perdería su cabello o máscara, y la unidad a la que pertenecía se vería obligada a disolverse. Cielo, Homare y Skywalker pertenecían a PSYPATRA, mientras que Minoura, Kikuta y Kato a Gajadokuro. La única peculiaridad de este año era que, si Madoka Kikuta perdía, dado que no tiene cabello, el lesionado Big Boss Shimizu sufriría un afeitado de cabeza. Sin embargo, Kikuta fue el primero en escapar, por lo que esto nunca estuvo en riesgo.

El Cielo y Yoshiki Kato dieron continuidad a su encono, pero fueron los siguientes en salir bien librados de la jaula. Una gran cantidad de sillas llenaban el ring y los combatientes se golpeaban sin piedad, hasta que Kota Minoura abandonó la jaula, firmando el destino de PSYPATRA. Sólo quedaron dentro Shun Skywalker y Homare, ambos compañeros de facción. Siguió un cierre dramático, donde ambos luchadores se castigaron duramente hasta que Skywalker terminó imponiéndose y salió de la jaula, salvando su incógnita, mas no su facción, que tuvo que desintegrarse a seis meses de su creación.

El equipo vencedor ingresó al ring con la máquina de afeitar. Kikuta y Kato sujetaron a Homare mientras que Minoura comenzó a rapar a Homare. Luego de burlarse del perdedor, Gajadokuro se fue. Ingresó El Cielo, quejándose por la facción que se desintegró. Por último, subió Shun Skywalker, el líder de PSYPATRA, quien terminó de rapar al perdedor y le reclamó a Homare por caer, señalando que el joven demostró imprudencia y debilidad y estableciendo que en esta lucha, él no ganó nada a pesar de que salvó su máscara. Mostrando desprecio a Homare, bajó del ring y se fue.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «GOLDEN COLOSSEUM 2026», 26.04.2026

Aichi Prefectural Budokan

2,462 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Hyo, Luis Mante y Kazuma Kimura vencieron a Jason Lee, KAI y ISHIN (9:12) con un Hunting de Hyo sobre ISHIN.

2. Special Exhibition Match: Jungle Kyona venció a Jiro Shinbashi (6:22) por DQ.

3. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Genki Horiguchi y Yasushi Kanda vencieron a YAMATO, Dragon Kid, Naruki Doi y Punch Tominaga (8:15) con un Backslide From Heaven de Horiguchi sobre Tominaga.

4. Special Singles Match: Yuki Yoshioka venció a Strong Machine J (10:42) con un High Fly Flow.

5. Open the Triangle Gate Title: Kzy, GuC y @KEY (c) vencieron a Takashi, Problem Dragon y Koji Iwamoto (11:28) con un Starburst de @KEY sobre Dragon defendiendo el título.

6. Open the Brave Gate Title: Ryoya Tanaka (c) venció a U-T vencieron a (6:43) por detención arbitral (Facelock) (10th defense) defendiendo el título.

7. Open the Twin Gate Title y Sou Ryuo Title: JACKY KAMEI y Riiita (c, Twin Gate) vencieron a Susumu Yokosuka y KAGETORA (c, Sou Ryuo) (17:00) con la Riiitanic de Riiita sobre Yokosuka – defendiendo el título Twin Gate y Conquistando el título Sou Ryuo.

8. 6 Way Steel Cage Hair vs. Mask Loser Unit Disbandment Match: Madoka Kikuta, Shun Skywalker, El Cielo, Yoshiki Kato y Kota Minoura vencieron a Homare (31:34) por escapar de la jaula.