Lucha Libre AAA se emite este sábado grabado desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro, local con capacidad para 2,031 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Rey Fénix y La Parka vencieron a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (**) Hijo de Dr. Wagner Jr. venció a Laredo Kid (***) El Grande Americano y Texano Jr. vencieron a El Mesías y Mecha Wolf (***)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

Cuando Hijo del Vikingo se volvió rudo, a una de las primeras personas que le dio la espalda fue a Mini Vikingo. Su relación cambió de forma violenta, pues el Mini fue a dar al hospital tras una golpiza propinada por quien fuera su ídolo y por el gigante Omós. En Rey de Reyes, Mini Vikingo se la cobró, pues le costó a Vikingo la oportunidad de recuperar el Megacampeonato ante Dominik Mysterio. Posteriormente, el 11 de abril en la Ciudad de México, Mini Vikingo volvió a aparecer, logrando con su intervención que Hijo del Vikingo no pudiera derrotar a Penta en lucha por el Campeonato Intercontinental WWE. Ahora que se enfrentarán en mano a mano, el rudo ha advertido que lo destruirá totalmente, a tal grado que ya ni será necesario llevarlo al hospital.

El Grande Americano y el Original Grande Americano se enfrentarán en lucha de máscara contra máscara en la Noche de los Grandes, en la ciudad de Monterrey. Esta sábado ambos firmarán el contrato para ese importante encuentro.