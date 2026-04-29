AJPW: Resultados «Champion Carnival 2026» Día 5

La quinta fecha de la «Champion Carnival 2026«, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Kasukabe Fureai Cube.

► «Champion Carnival 2026» – Día 5

En la primera batalla, Hideki Suzuki y Yuma Aoyagi empataron luego de que ambos estaban con la espalda plana, por lo que solo se llevaron un punto.

Kengo Mashimo sorprendió a Oddyssey al inmovilizarlo con un movimiento de sumisión para lograr su segundo triunfo,

Un furioso Madoka Kikuta no tuvo contemplaciones ante Daisuke Sekimoto, logrando su tercera victoria que lo ubicó en la cima del grupo, empatando justamente a Sekimoto.

Rei Saito sigue con paso implacable y ligó su tercer resultando positivo, superando al gigante Talos.

Ryuki Honda sostuvo una intensa lucha contra Xyon, en la que el japonés tuvo que aplicarse al máximo para llevarse el duelo y sumar cuatro puntos.

Kento Miyahara y Kuma Arashi cerraron la función con una brutal batalla que definió Miyahara con un definitivo Shutdown Suplex Hold y sumar cinco unidades.

Los resultados completos son:

AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2026», 25.04.2026

Kasukabe Fureai Cube

453 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. MUSASHI, Ryo Inoue y Seiki Yoshioka vencieron a Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO y Shota Kofuji (9:44) con la Buzzsaw Kick de Inoue sobre Kofuji.

2. Champion Carnival – Grupo B: Hideki Suzuki [5] vs. Yuma Aoyagi [3] – finalizó en empate (4:48) por Double Pinfall.

3. Champion Carnival – Grupo A: Kengo Mashimo [4] venció a Oddyssey [4] (9:01) con un Doujime Sleeper Hold.

4. Champion Carnival – Grupo B: Madoka Kikuta [6] venció a Daisuke Sekimoto [6] (17:38) con un Rolling Lariat.

5. Seigo Tachibana, Shotaro Ashino, Hokuto Omori y Hyo Ogawa vencieron a Go Shiozaki, Yuma Anzai, Dan Tamura y Ren Ayabe (10:07) con un Cross Facelock de Tachibana sobre Tamura.

6. Champion Carnival – Grupo A: Rei Saito [6] venció a Talos [2] (9:47) con la Eisbein.

7. Champion Carnival – Grupo B: Ryuki Honda [4] venció a Xyon [2] (12:18) con un Final Vent.

8. Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara [5] venció a Kuma Arashi [0] (18:45) con un Shutdown Suplex Hold.

– Champion Carnival 2026 Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Rei Saito [6]

2. Kento Miyahara [5]

3. Go Shiozaki [4]

-. Kengo Mashimo [4]

5. Oddyssey [4]

6. Yuma Anzai [3]

7. Talos [2]

8. Kuma Arashi [0]

Grupo B:

1. Madoka Kikuta [6]

2. Daisuke Sekimoto [6]

3. Hideki Suzuki [5] **

4. Ryuki Honda [4] **

5. Ren Ayabe [4]

6. Yuma Aoyagi [3]

7. Xyon [2] **

8. Jun Saito [0] *

*Lesionado y fuera por el resto del torneo.

** Recibe 2 puntos por incomparecencia.