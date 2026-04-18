WrestleMania: Becky Lynch venció a AJ Lee y es la nueva Campeona Intercontinental WWE

Con su tema musical interpretado por The Wonder Years, Becky Lynch apareció para enfrentar a la Campeona Intercontinental WWE, AJ Lee, en un intento por recuperar el oro.

► Momentos clave

La lucha comenzó movida. AJ Lee demostró que ha estado entrenando, pues su velocidad es admirable. Lynch tuvo que frenarla con rudezas. Lee se vio en problemas al recibir una guillotina y un Exploder en el vértice.

Becky quiso desanudar uno de los esquinero. La réferi, Jessica Carr, se lo impidió. AJ Lee aplicó Asai DDT, pero a cambio recibió una powerbomb.

Becky logró dominar las evoluciones de Lee, que intentaba una Black Widow. Luego la clavó en la lona con Manhandle Slam para dos segundos.

Becky comenzó a perder los estribos. Hasta la réferi le tuvo que dar un empujón. Lee le aplicó Manhandle Slam con el que casi termina la lucha.

Ambas intercambiaron golpes. Becky intentó otro Manhandle Slam, pero AJ le puso Black Widow. La irlandesa alcanzó las sogas para romper la llave. Luego jaló a la réferi cuando AJ se le fue encima. De inmediato, arrojó a AJ hacia la esquina sin protección y le aplicó el Manhandle Slam para ganar la lucha y el campeonato.

► ¿Y ahora qué?

AJ Lee podrá tomar un descanso hasta la temporada de SummerSlam, mientras que Becky Lynch vuelve a dominar una división que ha hecho suya desde el inicio.