Gunther somete a Seth Rollins tras intervención de Bron Breakker

Aunque no existía una rivalidad clara entre ambos, Seth Rollins y Gunther dejaron en claro desde el inicio que su enfrentamiento sería una auténtica guerra. Incluso antes de sonar la campana, ambos se atacaron con intensidad en ringside.

El combate oficial comenzó con ventaja para “The Ring General”, quien sorprendió a Rollins con un patadas, suplex y una desnucadora que lo envió nuevamente fuera del ring, donde el castigo continuó entre mesas y sillas.

Ya con la lucha en marcha, Gunther intentó imponer su dominio con castigos al cuello y poderosos chops. Sin embargo, Rollins respondió con velocidad y técnica, conectando una buckle bomb y resistiendo los embates del europeo en una contienda de ida y vuelta.

Ambos gladiadores intercambiaron suplexes, lazos al cuello y ataques de alto impacto. Rollins logró conectar un pedigree seguido de un stomp, pero no fue suficiente para acabar con su rival. Gunther, por su parte, mantuvo su estilo dominante con castigos constantes y un ritmo implacable.

En la recta final, la lucha se trasladó nuevamente a ringside, donde Gunther castigó a Seth con dos powerbomb devastadoras, incluyendo una sobre la mesa de comentaristas. Aun así, Rollins resistió y respondió con un pedigree y un stomp sobre la misma superficie.

Momentos claves

Cuando Rollins parecía tener el control, Bron Breakker hizo su sorpresivo regreso para ejecutar un spear sobre Seth. Tras esto, lo llevó de vuelta al ring, donde Gunther aprovechó para atraparlo en un Gojira Clutch. Sin respuesta de Rollins, el árbitro detuvo el combate, decretando la victoria por sumisión.

¿Qué pasará ahora?

La intervención de Bron Breakker cambia por completo el panorama, aunque Seth podría tener una revancha con Gunther, lo más seguro es que buscará venganza contra Bron Breakker y Paul Heyman.