WrestleMania: Liv Morgan, nueva Campeona Mundial tras vencer a Stephanie Vaquer

Stephanie Vaquer expuso el Campeonato Mundial Femenil ante Liv Morgan en la lucha semifinal de WrestleMania. Morgan obtuvo esta oportunidad debido a que fue la ganadora del Royal Rumble.

► Momentos clave

Liv apareció aún con las huellas de cuando Stephanie le rompió la cara estrellándola contra Roxanne Pérez, algo que le dio más dramatismo a la lucha.

Morgan logró los primeros impactos contundentes: Rana con powerbomb y Three Amigos. Poco después Stephanie logró aplicarle el Devil’s Kiss, logrando balancear la contienda.

Ambas se veían furiosas, llenas de odio. La Vaquer dejó claro esto cuando le aplicó su brutal quebradora tras el doble tirante a los brazos. Liv respondió con Code Breaker, pero al quedar entrampada en las cuerdas, Vaquer le aplicó Oblivion, el propio remate de su rival. Vaquer subió a las cuerdas, y mientras Roxanne Pérez distraía al réferi, Raquel Rodríguez derribó a la chilena, que recibió el Oblivion. Parecía el final, pero Vaquer rompió la cuenta.

Liv se lanzó sobre Vaquer, quien se agachó, así que la ruda salió en tope accidental sobre Rodríguez. Vaquer se lanzó en plancha suicida sobre las compañeras de Liv, quien aprovechó para estrellarla en la escaleras metálicas. La subió el ring, le conectó Codebreaker y la terminó con Oblivion, obteniendo así el título.

► ¿Y ahora qué?

Termina un buen reinado de Stephanie Vaquer y comienza el de Liv Morgan, quien está llamada a convertirse en favorita de los fans en los meses siguientes.