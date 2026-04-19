3×3: Lo mejor y lo peor de WWE WRESTLEMANIA 42 – NOCHE 1

WWE WRESTLEMANIA 42 – NOCHE 1.— Este sábado se celebró la primera noche de WrestleMania 42, y el evento concluyó con un combate entre Cody Rhodes y Randy Orton, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE WRESTLEMANIA 42 – NOCHE 1

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WRESTLEMANIA 42, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Youtuber vs. Streamer

El primer combate de la noche tuvo un tinte más mediático que otra cosa. Todo giró en torno a cómo se iba a desempeñarse Speed en el ring, y no hizo un mal trabajo, e incluso logró conectarle una plancha a Logan Paul tras el combate. La calidad en el ring no fue la mejor y solo sirvió para posicionar un posible combate entre Speed y Logan Paul, dejando fuera de la velada otros que tenían durante la programación semanal, como un Iyo Sky vs. Asuka.

► 2– Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan

No sabemos por qué el combate fue tan rápido, pero daba la impresión de que no tenían tiempo para hacer nada. Además, Vaquer tenía pocas posibilidades, ya que Morgan venía imparable últimamente, pese a los moretones, y parecía que todo giraba en torno a la coronación de Morgan, y eso no era ningún secreto.

► 1– Mucho comercial

Bienvenido a la era de TKO, en el que nos llenan los eventos de comerciales luego de cada combate, cuando lo mejor es proyectar videos reseñando las respectivas rivalidades, como sucedía en la época de Vince McMahon. TKO busca comercializar cada segundo, sin importar si esto cansa o no a los fanáticos.

LO MEJOR

► 3– Regreso de Paige

Independientemente de lo que se piense de Paige o de su pasado, su regreso a la WWE esta noche tras ocho años de ausencia (y un tiempo en AEW) plantea interesantes historias para la división femenina de cara al futuro. Y siempre son bienvenidas las historias en la división que no giran en torno a la lucha por el título principal, aunque sí el de parejas.

► 2– Cody Rhodes vs. Randy Orton

Mejoró hacia el final y Cody aparentemente se deshizo de McAfee para siempre, así que lo consideraremos una victoria. Todavía no se entiende qué está pasando ni cómo se supone que esto tiene sentido, pero probablemente la WWE tampoco lo tiene muy claro. Parecía que iban a lanzar un montón de cosas al aire y esperar que estén lo suficientemente confundidos para cuando todo termine, lo cual es una estrategia bastante peculiar para el evento principal. Se convirtió en una mejor lucha hacia el final y eso bastó para salvarla de un desastre.

► 1 – Seth Rollins vs. Gunther

Tardaron en arrancar, pero al final dieron una batalla increíble. Que gane Gunther está bien, ya que Rollins puede volver a su rivalidad con Bron Breaker, que era el plan original. Probablemente Gunther se esté preparando para retirar a Brock Lesnar en Summerslam, así que necesita toda la promoción posible. Buen combate, a pesar de un comienzo lento.