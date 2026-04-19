WrestleMania 42: Cody Rhodes retiene el Campeonato Indisputable WWE ante Randy Orton

El evento estelar por el Campeonato Indisputable WWE comenzó con un ambiente tenso, especialmente por la presencia de Pat McAfee, quien fue abucheado desde su entrada tras involucrarse en la rivalidad entre Cody Rhodes y Randy Orton.

Antes de que sonara la campana, el caos se apoderó del momento. McAfee atacó a Cody, pero fue rápidamente neutralizado con un Cross Rhodes. Posteriormente, Jelly Roll apareció para rematarlo con una plancha sobre la mesa de comentaristas, dejando al comentarista fuera de combate ante el festejo del público.

Ya con el camino despejado, Cody y Orton comenzaron una lucha sumamente pareja, donde ambos demostraron conocimiento mutuo. Orton castigó con su estilo metódico, mientras que Rhodes enfocó su ataque en la espalda de su rival.

El combate fue subiendo de intensidad con intercambios de golpes, suplexes y castigos característicos. Orton logró conectar su DDT modificado y estuvo cerca de aplicar el RKO en varias ocasiones, pero Cody logró resistir y responder con ofensiva igualmente peligrosa.

La batalla se trasladó a ringside en varios momentos, incluyendo un fuerte impacto de Cody sobre la mesa de comentaristas. Ambos terminaron visiblemente desgastados y sangrando, pero sin ceder terreno en un duelo que mantuvo dividida a la afición.

► Momentos claves

En la recta final, el árbitro fue derribado por un RKO de Orton. En medio del caos, McAfee regresó con camiseta de árbitro e intentó favorecer a Randy, pero fue sorprendido con un RKO. Aprovechando la confusión, Cody aplicó un Cross Rhodes definitivo para llevarse la cuenta de tres y retener el campeonato.

► ¿Qué pasará ahora?

A pesar de la derrota, Randy Orton dejó claro que su rivalidad con Cody Rhodes está lejos de terminar, especialmente tras atacarlo con una patada en la cabeza después del combate.

Las cosas quedaron con bastante incertidumbre, pues el accionar erratico de Randy mostró algo que nadie esperaba y parece que la rivalidad con Cody no termina.