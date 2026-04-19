LUCHA LIBRE AAA 18 DE ABRIL 2026 .— En el cuarto episodio de AAA en FOX, Lola Vice y Mr. Iguana se convirtieron en Campeones de Parejas Mixtas AAA tras derrotar a Ethan Page y La Hiedra. Ahora la gustada dupla de monarcas regresa para exponer el título. Frente a ellos nuevamente estará La Hiedra, quien tendrá como compañero a Dinámico, un gran combate para engalanar a la tres veces estelar en el fin de semana de WrestleMania. La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

Además, en una amenaza triple de altos vuelos, veremos a Aero Star contra Joaquin Wilde contra Lince Dorado.

Lucha Libre AAA 18 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

LUCHA LIBRE AAA 18 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Mr. Iguana y Lola Vice vs. La Hiedra y Dinámico ►1- Aerostar vs. Joaquín Wilde vs. Lince Dorado La noche empezó con tremendo combatazo de triple amenaza... Dorado empezó pateando a Wilde y llevando a la lona con bofetadas a Aerostar... Dorado jugó con las sogas, hizo volteretas, mandó a volar con una derribada de judo a Wilde, luego le hizo quebradora a Aerostar y antebrazo al cuello para lograr una cuenta en dos segundos... Dorado evitó un ataque de Wilde, lo agarró del cabello y lo mandó a volar... Aerostar pateó a Dorado y se unió con Aerostar para darle superkick, pero rápidamente, con una rodada a espaldas, casi vence a Aerostar... Joaquín Guillén destacó que la última vez que Joaquín Wilde había luchado en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, sufrió un accidente que casi le cuesta la vida, por fortuna, hoy vuelve a este recinto con vida y a dar tremendo luchón... Aerostar luego recibió desnucadora y de paso, atacó Aerostar con DDT a Dorado... Wilde hizo dos cuentas, pero las mismas no las pudo capitalizar... Aerostar rebotó en las sogas y le dio tremendo codazo volador a Dorado, quien reaccionó y lo sacó del ring tras una superkick... Dorado voló con tremenda bala de cañón sobre Aerostar... Más adelante, Aerostar le dio derechazos en el esquinero, pero Joaquín logró con un bombazo llevarlo a la lona... Lince con una plancha de 450 grados logró evitar la derrota, y luego, con un azotón de espaldas contra la lona, Dorado intentó vencer a Joaquín, pero Aerostar evitó la derrota... Aerostar voló sobre la tercera y le cayó con rodillazos a Lince Dorado... luego, le cayó encima con tremendo tope suicida... Aerostar ahora voló con un impresionante tope suicida para Joaquín Wilde y fue tremendo, conectaron la mesa... Los fans corearon: '¡Esto es lucha!' Con un cutter, Aerostar atacó a Dorado, luego, le dio machetazos al pecho... Aerostar atacó a Lince Dorado con tremendo Frankensteiner desde lo alto del esquinero, pero Dorado, apenas caer, logró una rodada a espaldas, y se llevó una gran victoria. El Final Rodada a espaldas de Lince Dorado. Valoración 9.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Excelente combate, los fans emocionados y Aerostar, una figura increíble, todavía se mueve como en sus mejores épocas, por eso está en AAA.

Contras Nada negativo qué remarcar.



► Tras bambalinas, Erik e Ivar de The Viking Raiders atacaron en el vestidor a Murder Clown, pero Psycho Clown y Pagano llegaron para salvarlo y quedaron de verse en el ring.

► Dorian Roldán se quejó con su mamá, la Licenciada Marisela Peña, por lo ocurrido con Mini Vikingo: «No hay un liderazgo, no hay una visión clara en AAA. Nómbrame a mí Gerente General de AAA, no como tu hijo, sino como tu socio que he sido. Llevaré esta empresa a otro nivel».

► La Licenciada Marisela Peña le pidió a su hijo que le diera una semana para pensarlo, pues dijo que Dorian Roldán ha hecho cosas muy fuertes en un año que ha sido muy difícil.