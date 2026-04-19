LUCHA LIBRE AAA 18 DE ABRIL 2026 .— En el cuarto episodio de AAA en FOX, Lola Vice y Mr. Iguana se convirtieron en Campeones de Parejas Mixtas AAA tras derrotar a Ethan Page y La Hiedra. Ahora la gustada dupla de monarcas regresa para exponer el título. Frente a ellos nuevamente estará La Hiedra, quien tendrá como compañero a Dinámico, un gran combate para engalanar a la tres veces estelar en el fin de semana de WrestleMania. La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.
- LUCHA LIBRE AAA 11 de abril 2026 | Penta vs. Hijo del Vikingo.
- WWE RAW 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania.
- WWE NXT 14 de abril 2026 | Tony D’Angelo vs. Ethan Page.
- WWE SMACKDOWN 17 de abril 2026 | La campal de André el Gigante.
- WWE WRESTLEMANIA 42, Noche 1 | Cody Rhodes vs. Randy Orton.
Además, en una amenaza triple de altos vuelos, veremos a Aero Star contra Joaquin Wilde contra Lince Dorado.
Lucha Libre AAA 18 de abril 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro
LUCHA LIBRE AAA 18 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Mr. Iguana y Lola Vice vs. La Hiedra y Dinámico
►1- Aerostar vs. Joaquín Wilde vs. Lince Dorado
El Final
Valoración
9.4
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Excelente combate, los fans emocionados y Aerostar, una figura increíble, todavía se mueve como en sus mejores épocas, por eso está en AAA.
Contras
- Nada negativo qué remarcar.
► Tras bambalinas, Erik e Ivar de The Viking Raiders atacaron en el vestidor a Murder Clown, pero Psycho Clown y Pagano llegaron para salvarlo y quedaron de verse en el ring.
► Dorian Roldán se quejó con su mamá, la Licenciada Marisela Peña, por lo ocurrido con Mini Vikingo: «No hay un liderazgo, no hay una visión clara en AAA. Nómbrame a mí Gerente General de AAA, no como tu hijo, sino como tu socio que he sido. Llevaré esta empresa a otro nivel».
► La Licenciada Marisela Peña le pidió a su hijo que le diera una semana para pensarlo, pues dijo que Dorian Roldán ha hecho cosas muy fuertes en un año que ha sido muy difícil.