WWE WRESTLEMANIA 42 .— Randy Orton fue el ganador de Elimination Chamber, con lo cual obtuvo una oportunidad por el Campeonato Indisputable WWE. Poco después, Cody Rhodes recuperó el título, así que se confirmó que en WrestleMania se enfrentarían dos viejos amigos. Sin embargo, Orton traicionó a Rhodes durante la firma de contrato, convirtiéndose en un odioso villano dispuesto a todo con tal de conseguir nuevamente el cinturón. Por si fuera poco, unas semanas después reveló que quien lo había estado aconsejando era Pat McAfee, quien se convirtió en una suerte de manager de The Viper. Rhodes llega con una sola idea en la mente: vengarse de Orton, quien está tan seguro de que ganará, que si pierde, McAfee prometió desaparecer para siempre de WWE. ¿Quién saldrá como campeón en la primera noche del gran evento? La acción de WWE se emite desde el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada.

El cartel de la Noche 1 de WWE WrestleMania 42 es:

WWE WrestleMania 42, Noche 1

La cobertura inicia a las 4:00 pm, hora del centro