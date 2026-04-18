WWE WRESTLEMANIA 42, Noche 1 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Randy Orton

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Cobertura y resultados WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026 | Cody Rhodes vs. Randy Orton

WWE WRESTLEMANIA 42 .— Randy Orton fue el ganador de Elimination Chamber, con lo cual obtuvo una oportunidad por el Campeonato Indisputable WWE. Poco después, Cody Rhodes recuperó el título, así que se confirmó que en WrestleMania se enfrentarían dos viejos amigos. Sin embargo, Orton traicionó a Rhodes durante la firma de contrato, convirtiéndose en un odioso villano dispuesto a todo con tal de conseguir nuevamente el cinturón. Por si fuera poco, unas semanas después reveló que quien lo había estado aconsejando era Pat McAfee, quien se convirtió en una suerte de manager de The Viper. Rhodes llega con una sola idea en la mente: vengarse de Orton, quien está tan seguro de que ganará, que si pierde, McAfee prometió desaparecer para siempre de WWE. ¿Quién saldrá como campeón en la primera noche del gran evento? La acción de WWE se emite desde el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada.

El cartel de la Noche 1 de WWE WrestleMania 42 es:

WWE WrestleMania 42, Noche 1
La cobertura inicia a las 4:00 pm, hora del centro

LUCHA Predicción Prob. Análisis
Campeonato Indisputable WWE
Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton		 Cody Rhodes Retiene 60% La posible lesión de Randy Orton será un factor, pero quedará fuerte en derrota; posible interferencia de The Rock para extender la historia.
Campeonato Mundial Femenil
Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan		 LIV MORGAN SE CORONA 78% Liv Morgan está pasando por un buen momento, no sólo por su popularidad, sino también por el lanzamiento de su video musical. Posible interferencia de Raquel Rodríguez y (según algunos) de La Catalina.
Campeonato Intercontinental Femenil WWE
AJ Lee (c) vs. Becky Lynch		 AJ Lee Retiene 62% Aunque una coronación de Becky sería lo deseable, es probable que esta rivalidad se extienda hasta Backlash.
Lucha no sancionada
Drew McIntyre vs. Jacob Fatu		 Jacob Fatu Gana 70% Fatu es la nueva máquina de WWE y necesita consolidarse. McIntyre, como siempre, puede absorber la derrota y seguir siendo relevante.
Gunther vs. Seth Rollins Gunther Gana 85% Gunther está en modo dominante y WWE lo quiere fuerte. Rollins es un veterano que puede perder sin daño; posible interferencia de Bron Breakker.
Campeonato Femenil de Parejas WWE
The Irresistible Forces (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (o Paige y Nikki Bella)		 BAYLEY Y LYRA VALKYRIA SE CORONAN 87% Bayley quedó fuera de la pasada WrestleMania y WWE le debe un momento. Es una de las más queridas y tiene puesta la camiseta.
LA Knight & The Usos vs. Austin Theory, Logan Paul & IShowSpeed Knight y The Usos Ganan 96% IShowSpeed es una celebridad invitada que seguramente será el derrotado tras algún momento viral que podría involucrar a Danhausen.
* WWE WrestleMania 42 | Las Vegas, Nevada

 

Dónde ver WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026 | Cody Rhodes vs. Randy Orton
WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026.

 

 

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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