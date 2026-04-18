WrestleMania 42: LA Knight y The Usos se imponen tras errores de IShowSpeed

El equipo de LA Knight y The Usos (Jimmy y Jey Uso) se enfrentó a Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed en un combate por equipos que rápidamente se volvió caótico por las constantes intervenciones y distracciones.

Desde el inicio, los samoanos marcaron el ritmo con una doble superkick sobre Logan y Theory, dejando a IShowSpeed frente a LA Knight. Aunque el influencer intentó sorprender con su agilidad, Knight lo controló con facilidad, hasta que una distracción de Logan permitió a Speed conectar un inesperado powerslam.

La lucha se mantuvo dinámica, con relevos constantes y dominio alterno. Logan y Theory lograron imponerse momentáneamente con trabajo en equipo, incluyendo un doble suplex sobre Jimmy, mientras el público respondía con abucheos ante su actitud confiada.

IShowSpeed volvió a ingresar al combate, pero su falta de experiencia quedó en evidencia. Aunque intentó ejecutar ofensiva, terminó siendo superado por Jimmy, quien incluso revirtió un intento de suplex. La acción continuó con Logan atacando a todos fuera del ring, generando un momento de caos.

El momento clave llegó cuando IShowSpeed empujó accidentalmente a LA Knight, provocando que este chocara contra Logan Paul y lo sacara de combate momentáneamente. Esto desató la molestia de Austin Theory, quien no dudó en reclamarle a su compañero en pleno combate.

► Momentos clave

Con la tensión en el equipo rival, LA Knight encontró la oportunidad perfecta. Tras liberarse de un intento de control de Theory, lo hizo impactar contra IShowSpeed y, sin perder tiempo, conectó su Blunt Force Trauma para asegurar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Logan Paul atacó a IShowSpeed, culpándolo directamente por la derrota. La situación no escaló más gracias a la intervención de The Usos y LA Knight, pero la fractura en el equipo rival quedó expuesta, dejando abierta la puerta a nuevas confrontaciones.

IShowSpeed se unió a los luchadores y se lanzó sobre la mesa de comentaristas donde Logan Paul estaba colocado para terminar teniendo su momento en WrestleMania.