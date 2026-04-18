WrestleMania: Jacob Fatu superó a Drew McIntyre en lucha no sancionada

Drew McIntyre y Jacob Fatu se enfrentaron en una lucha no sancionada. Ambos han estado en una fuerte rivalidad desde hace semanas, aunque hubiera sido mejor que ambos se unieran contra Cody Rhodes, quien era su enemigo común.

► Momentos clave

Apenas iba llegando McIntyre al ring cuando fue atacado por Fatu, quien lo empezó a azotar de un lado a otro. Luego sacó un par de mesas y varias sillas, además de una caja de herramientas. El escocés se puso de pie y lo desarmó. Intentó, sin éxito, aplicarle powerbomb sobre una mesa. Fatu se le fue encima, recibiendo un lariat.

Hasta entonces subieron al encordado, que ya estaba lleno de sillas. Fatu conectó sentón y un potente Samoan Drop para dos segundos. McIntyre pudo sacar del ring a Fatu, siguiéndolo después con tope sobre la tercera.

McIntyre quiso acabar todo con su Claymore. Fatu lo esquivó y luego lo estrelló en una mesa colocada en la esquina. De inmediato, el moonsault. McIntyre rompió la cuenta.

McIntyre tomó una llave de tuercas española, con la cual golpeó el rostro de Fatu. Luego lo elevó en bandera, dejándolo caer sobre un par de sillas. Con Superkick, Fatu evitó que McIntyre le diera un cintarazo. Fue McIntyre el que recibió los azotes.

Fatu tomó la caja de herramientas. McIntyre le impactó Claymore, pero no fue suficiente para acabar la lucha. Posteriormente, intercambio de patadas y machetazos.

Fatu colocó a McIntyre en una mesa en el centro del enlonado. McIntyre se incorporó a tiempo y lanzó a su rival sobre una mesa que estaba en el exterior.

McIntyre quería de nuevo su Claymore, pero Fatu se defendió con patadas. Golpeó a McIntyre con la caja de herramientas y lo terminó con el moonsault sobre la mesa.

► ¿Y ahora qué?

Jacob Fatu logra una importante victoria que podría catapultarlo a la escena titular en los próximos meses. McIntyre, por su parte, debe reinventarse de nuevo.