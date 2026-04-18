WrestleMania 42: Paige regresa y junto a Brie Bella conquista el Campeonato de Parejas Femenil

La lucha por el Campeonato Femenil por Parejas de WWE tuvo un ingrediente inesperado con el regreso de Paige, quien no competía en un ring de la empresa desde 2017. La británica tomó el lugar de Nikki Bella, ausente por lesión, para hacer equipo con Brie Bella en un combate de alto nivel.

Enfrente estuvieron las campeonas The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend), además de Charlotte Flair y Alexa Bliss, y el equipo de Bayley y Lyra Valkyria, en una lucha donde el caos fue protagonista desde el primer segundo.

El combate inició con dominio de las campeonas, quienes rápidamente impusieron su poder físico sobre Brie Bella. Sin embargo, la dinámica cambió con la entrada de Alexa Bliss y Charlotte Flair, quienes equilibraron las acciones con ataques rápidos y ofensiva aérea.

Bayley y Lyra Valkyria también encontraron espacios para castigar, combinándose de buena forma contra Bliss. Mientras tanto, Nia Jax y Lash Legend retomaban el control cada vez que podían, utilizando su fuerza para neutralizar a sus rivales.

El momento más esperado llegó cuando Paige recibió el relevo. La reacción del público fue inmediata, y la inglesa respondió tomando el control del combate, atacando a todas sus oponentes y demostrando que no había perdido el ritmo pese a su larga ausencia.

► Momentos claves

En la recta final, Charlotte Flair conectó un Natural Selection sobre Paige antes de dar el relevo a Alexa Bliss. Cuando Alexa buscaba el Twisted Bliss, Nikki Bella intervino desde ringside atacando a Charlotte. Bliss se lanzó, pero Paige la recibió con las rodillas y posteriormente la remató con el Good Knight para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Paige y Brie Bella se convierten en nuevas Campeonas Femeniles por Parejas, marcando un regreso impactante para la británica y se confirma una alianza inesperada.

Las nuevas campeonas celebraron en el centro del ring junto a Nikki Bella, en una escena que cerró una de las luchas más emotivas y sorpresivas de la noche.