WWE SMACKDOWN 17 DE ABRIL 2026 .— El episodio de Friday Night SmackDown antes de WrestleMania será un digno preámbulo al mayor evento del año en WWE. El foco principal estará en la tradicional batalla campal en memoria de André el Gigante, todo un clásico del fin de semana de WrestleMania, pues reúne a gran parte del elenco destrozándose en busca de una oportunidad para brillar. Sobre el ring estarán grandes Superestrellas de Raw y SmackDown, que buscarán no sólo la victoria, sino ser émulos del megaterio francés, quien fue el más grande competidor de campales de todos los tiempos. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la T-Mobile Arena en Paradise, Nevada.

También está programada una lucha callejera que promete terminar una larga y violenta rivalidad. Los Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Joe Gacy y Dexter Lumis, con Nikki Cross) se medirán con los MFTs (Solo Sikoa, Talla Tonga, Tama Tonga y JC Mateo, con Tonga Loa).

WWE SmackDown 17 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Randy Orton llegó al ring, y lo primero que dijo fue que «no necesitaba a Pat McAfee, sino que lo quería» y le hizo saber al público que era el único que decía las cosas como son y lo que él necesitaba escuchar, que era ser él mismo.

Recordó que ganó Elimination Chamber y estaba proyectado a enfrentarse a Drew McIntyre, a quien dijo que podía derrotarlo fácilmente por la enemistad que tenían. Sin embargo, Cody Rhodes se volvió a convertir en Campeón y empezó a dudar un poco por enfrentarse ante su amigo, pero le molestó el hecho de que «le daba permiso para ser él mismo».

Orton dijo que Cody ganó en WrestleMania 40 y le pidió ayuda a Seth Rollins, cuando él se había sacrificado por él enfrentándose a The Bloodline, lo cual le costó una lesión en la espalda. Luego, recordó cómo Kevin Owens traicionó a Cody y fue él el único que lo respaldó, lamentando que Cody, en cambio, le estaba quitando todo.

Orton agregó diciendo que Pat McAfee ha hecho más por él que Cody en la mitad de su vida, y prometió que le quitará su Campeonato en la primera noche de WrestleMania y lo conseguirá con un RKO.

WWE SMACKDOWN 17 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | La campal de André el Gigante 1. Pelea callejera: MFT vs. Wyatt Sicks El caos llegó de entrda y el ring se limpió rápidamente, y afuera, Talla Tonga se armó con una escalera metálica para derribar a sus rivales. El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

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