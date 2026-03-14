Randy Orton masacra a Cody Rhodes rumbo a WrestleMania

Las cosas rumbo a WrestleMania cambiaron drásticamente durante la firma de contrato para la lucha por el Campeonato Indiscutido de WWE. Lo que parecía un momento formal terminó con Randy Orton desatando una brutal agresión contra el campeón Cody Rhodes.

El segmento fue moderado por el gerente general de SmackDown, Nick Aldis, quien presentó primero al retador Randy Orton, recibiendo una fuerte ovación del público. Poco después apareció Cody Rhodes, cuya reacción fue más moderada, aunque los aficionados continuaron coreando durante su entrada.

► Cody Rhodes mostró respeto antes del combate

Ambos luchadores tomaron asiento frente a la mesa para firmar el contrato. Rhodes tomó la palabra primero, recordando la admiración que siempre ha tenido por Orton desde hace años.

El campeón mencionó incluso un mensaje que Orton publicó cuando Cody dejó la empresa hace tiempo, asegurando que siempre soñó con enfrentarlo desde su regreso.

“Quizá no soy tu hijo ni tu hermano, pero estoy orgulloso de ser tu protegido”, expresó Rhodes antes de firmar el contrato para el combate en WrestleMania.

► Randy Orton atacó a Cody Rhodes

Cuando llegó el turno de firmar, Orton se mostró pensativo y algo conflictuado. El veterano afirmó que necesitaba ese combate, aunque admitió que no esperaba que fuera tan difícil tomar la decisión.

Incluso insinuó que Drew McIntyre podría haber sido su rival ideal, pero Cody lo interrumpió tratando de aliviar la presión sobre él.

Rhodes aseguró que estaba preparado para enfrentar a “La Víbora” y al maestro del RKO, dejando claro que esperaba la versión más peligrosa de Orton en WrestleMania.

Con esas palabras, Orton finalmente firmó el contrato… pero inmediatamente después atacó por sorpresa al campeón.

► Orton dejó ensangrentado al campeón

Orton comenzó golpeando a Rhodes y arrancándole la camiseta antes de lanzarlo fuera del ring. La agresión continuó cuando estrelló al campeón contra las escaleras metálicas del ring.

Nick Aldis intentó intervenir para detener el ataque, pero también fue derribado por Orton. Para ese momento, Cody ya presentaba una herida abierta mientras el retador continuaba castigándolo sin piedad.

La situación se volvió aún más peligrosa cuando Orton colocó a Rhodes sobre la mesa de comentaristas y apoyó una de las escaleras metálicas contra ella, preparando un castigo aún mayor mientras los oficiales corrían al lugar.

El cantante Jelly Roll incluso saltó la barricada intentando detener el ataque, pero Orton lo empujó sin dudarlo.

Cuando parecía que todo había terminado, Orton regresó con una silla de acero y volvió a golpear a Rhodes antes de quedarse observando al campeón caído, dejando claro que la rivalidad rumbo a WrestleMania 42 acaba de volverse mucho más personal.

► ¿Qué pasará ahora?

Lo que parecía un duelo intenso pero entre amigos, ahora queda claro que será una auténtica guerra, pues Randy Orton buscará su título número 15 y no dejará por nada quee se le escape.