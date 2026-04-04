Pat McAfee, el decepcionante aliado misterioso de Randy Orton

La noche de SmackDown comenzó con Randy Orton burlándose del clásico «¿De qué quieren hablar?» de Cody Rhodes. Orton resaltó que todo lo que ha hecho ha sido por él, por su hogar y por su familia. Prometió que saldrá de WrestleMania como Campeón y que enviará a Cody a su casa con las manos vacías.

El Viper aseguró que Cody le dio luz verde para mostrar su mejor versión y que también escuche las voces en su cabeza. Hizo referencia a la conversación que Cody tuvo con Stephanie McMahon, dándole la razón en torno a que el «American Nightmare» no podrá derrotarlo.

► La irrupción de Pat McAfee

Cody Rhodes apareció y se lanzó sobre Orton, pero la sorpresa fue mayúscula cuando Pat McAfee intervino. El comentarista le propinó un golpe bajo a Cody y comenzó a patearlo sin piedad. Luego, tomó el micrófono y se metió con el público y con Nick Aldis, a quien llamó despectivamente «Adam Pearce extranjero».

McAfee justificó su ataque haciendo referencia a los comentarios que hizo hace un mes, cuando afirmó que «la industria le pasó por encima». Reveló que recibió una llamada de Randy Orton, quien le dijo que ambos compartían la misma versión de ser olvidados. «No necesitamos invocar a las estrellas del pasado porque Randy Orton está presente», sentenció McAfee, antes de calificar a Cody Rhodes como «una marioneta de todo lo que deberíamos odiar».

El comentarista confesó que él ha sido la persona misteriosa que ha estado hablando con Orton para detener la «caída libre» de la industria bajo el liderazgo de Cody, viendo en Randy una mejor opción para conducir la empresa.

► La respuesta de Cody Rhodes

Casi al final del programa, tras la lucha en la que Damian Priest y R-Truth retuvieron el Campeonato de Parejas WWE ante The Miz y Kit Wilson, Cody Rhodes apareció nuevamente. Aplicó un Cross Rhodes a Wilson y tomó el micrófono para responder.

Visiblemente molesto, Cody calificó a Pat McAfee como «un Logan Paul sin músculos y un estafador», advirtiéndole que habrá consecuencias por lo que hizo. Luego desafió a la directiva: «No tengo miedo de ser despedido, porque ya lo superé antes».

Cody mencionó que Stephanie McMahon quiere que vuelva a su «lado oscuro», pero dudó si aún puede ser esa persona. Finalmente, defendió su valor comercial en la empresa antes de lanzar una advertencia críptica sobre «las voces en su cabeza».

► Reacción de los fans

La revelación de Pat McAfee como el aliado misterioso de Randy Orton fue sumamente decepcionante para los fans. Pocos lo consideran una figura importante, a la mayoría le cae mal y lo ven como un simple comentarista. La expectativa era alta, con muchos esperando nombres como Shane McMahon o Ted DiBiase Jr., por lo que el anuncio cayó como un balde de agua fría.